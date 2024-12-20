МОЗ просить пацієнтів чесно розказати про якість медичних послуг в Україні: де заповнити анкету

В Україні запустили опитування «Голос пацієнтів», щоб дослідити якість медичних послуг та оцінити взаємодію українців з медичною системою.
Міністерство охорони здоров‘я спільно з Проєктом USAID «Підтримка реформи охорони здоров‘я» просять пройти анонімне опитування про якість медичних послуг в Україні.
Опитування можна пройти тут,
Просять розказати про досвід отримання медичних послуг. Обіцяють, що відповіді «допоможуть медицині в Україні стати кращою».
Усі відповіді обіцяють використати тільки в узагальненому вигляді для подальшого аналізу.