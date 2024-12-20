МОЗ просить пацієнтів чесно розказати про якість медичних послуг в Україні: де заповнити анкету

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Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини в Закарпатській області

В Україні запустили опитування «Голос пацієнтів», щоб дослідити якість медичних послуг та оцінити взаємодію українців з медичною системою.

Міністерство охорони здоров‘я спільно з Проєктом USAID «Підтримка реформи охорони здоров‘я» просять пройти анонімне опитування про якість медичних послуг в Україні.

Опитування можна пройти тут,

Просять розказати про досвід отримання медичних послуг. Обіцяють, що відповіді «допоможуть медицині в Україні стати кращою».

Усі відповіді обіцяють використати тільки в узагальненому вигляді для подальшого аналізу.