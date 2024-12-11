Тільки 10% пацієнтів після інсульту скеровують на реабілітацію – Пацієнти України

В Україні майже не відправляють на реабілітацію пацієнтів, які насправді її потребують.

Тільки 10% пацієнтів після інсульту скеровують на реабілітацію, тоді як в розвинених країнах цей показник 66% мінімум.

Про це журналістам розповіла стратегічна лідерка напряму реабілітації травм війни БФ «Пацієнти України» Анастасія Бойчук.

За її словами, система має формувати маршрути пацієнтів з певними захворюваннями чи станами, щоб скеровувати їх на потрібну їм реабілітацію. Зокрема, адаптовувати клінічні протоколи для реабілітації.

“Цей процес уже почався. Зараз вже фінальні етапи кліннастанов по інсультах, ампутаціях тощо”, – сказала Бойчук.

Також вона пояснює, що мережа медзакладів, які надають стаціонарну реабілітаційну допомогу, завелика. Зараз їх 360.

“Мережа реабілітаційних закладів вроздута. Дуже мало тих, які можуть якісно надати ці послуги. В нас розпорошені фахівці і ресурси. Дуже тонким шаром розмащуються кошти по всій країні. Є багато закладів, які отримують від НСЗУ нормальні кошти. І від них я переводжу захисників у жахливому стані. Це дуже несправедлива історія щодо якісних закладів”, – додала Бойчук.

Держава мусить прагматично підійти до медсистеми і краще концентрувати лікарів і послуги. Бо коли кошти розпорошені, їх не вистачає і не буде вистачати. Також будуть впроваджувати так звані монопослуги.

З 2025 року запуститься змога отримувати допомогу одним фахівцем з реабілітації за місцем проживання.

“Якщо людину після інсульту за медпоказами не треба в стаціонарі тримати, але в неї є ще проблеми з ногою чи кистю, не може рухати, наприклад, їй треба один фахівець, щоб поміг, а не велика команда. Це допоможе стимулювати людей не боятися піти зі стаціонару. Люди бояться, бо не знають, що чекає їх удома”, – зазнавчила експертка.

Вона додала як приклад, що в стаціонарах є багато жінок середнього віку з поперековим болем, які не мають там бути. Також такі пацієнтки забирають місця в стаціонарах людям, які мають там бути за медпоказами. Тоді як для тих же жінок з болем у попереку мають бути монопослуги на місцях.