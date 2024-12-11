Тільки 10% пацієнтів після інсульту скеровують на реабілітацію – Пацієнти України

Тільки 10% пацієнтів після інсульту скеровують на реабілітацію, тоді як в розвинених країнах цей показник 66% мінімум.
Про це журналістам розповіла стратегічна лідерка напряму реабілітації травм війни БФ «Пацієнти України» Анастасія Бойчук.
За її словами, система має формувати маршрути пацієнтів з певними захворюваннями чи станами, щоб скеровувати їх на потрібну їм реабілітацію. Зокрема, адаптовувати клінічні протоколи для реабілітації.
“Цей процес уже почався. Зараз вже фінальні етапи кліннастанов по інсультах, ампутаціях тощо”, – сказала Бойчук.
Також вона пояснює, що мережа медзакладів, які надають стаціонарну реабілітаційну допомогу, завелика. Зараз їх 360.
“Мережа реабілітаційних закладів вроздута. Дуже мало тих, які можуть якісно надати ці послуги. В нас розпорошені фахівці і ресурси. Дуже тонким шаром розмащуються кошти по всій країні. Є багато закладів, які отримують від НСЗУ нормальні кошти. І від них я переводжу захисників у жахливому стані. Це дуже несправедлива історія щодо якісних закладів”, – додала Бойчук.
Держава мусить прагматично підійти до медсистеми і краще концентрувати лікарів і послуги. Бо коли кошти розпорошені, їх не вистачає і не буде вистачати. Також будуть впроваджувати так звані монопослуги.
З 2025 року запуститься змога отримувати допомогу одним фахівцем з реабілітації за місцем проживання.
“Якщо людину після інсульту за медпоказами не треба в стаціонарі тримати, але в неї є ще проблеми з ногою чи кистю, не може рухати, наприклад, їй треба один фахівець, щоб поміг, а не велика команда. Це допоможе стимулювати людей не боятися піти зі стаціонару. Люди бояться, бо не знають, що чекає їх удома”, – зазнавчила експертка.
Вона додала як приклад, що в стаціонарах є багато жінок середнього віку з поперековим болем, які не мають там бути. Також такі пацієнтки забирають місця в стаціонарах людям, які мають там бути за медпоказами. Тоді як для тих же жінок з болем у попереку мають бути монопослуги на місцях.
- Про роздуту мережу лікарень в Україні каже й свіжий звіт Світового банку та Всесвітньої організації охорони здоров'я.