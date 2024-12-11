Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених

Відсутність цукру може бути гіршим для здоров’я серцево-судинної системи, ніж його споживання у невеликих або помірних кількостях.

Вчені зі Швеції вивчали ризик серцево-судинних захворювань, пов’язаних зі споживанням певних джерел доданого цукру і виявили, що не всі солодощі однаково шкідливі.

Про це повідомляє Medical News Today.

Дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Public Health, вивчало зв’язок між серцево-судинними захворюваннями та цукрами.

Вчені досліджували три великі групи джерел доданого цукру:

ласощі, такі як морозиво та тістечка,

добавки, як цукор і мед;

солодкі напої: газовані та фруктові (за винятком чистого фруктового соку).

Для аналізу вчені використали дані майже 70 000 людей, які не мали раку, діабету, серцево-судинних захворювань та ожиріння на початку дослідження.

Зібрали дані про харчування цих людей з 1997 по 2009 роки. Оцінили, скільки доданого цукру їли учасники та як це вплинуло на них.

Під час дослідження враховували не тільки харчування, а й вік, стать, наявність шкідливих звичок, рівень фізактивності, індекс маси тіла тощо.

Дослідники вивчили кілька серцево-судинних захворювань серед учасників: інсульт, серцевий напад, серцеву недостатність, стеноз аорти, фібриляцію передсердь і аневризму черевної аорти.

Під час подальшого спостереження 25 700 учасників отримали принаймні один діагноз серцево-судинного захворювання.

Дослідники встановили, що збільшення споживання доданого цукру пов’язане з підвищеним ризиком ішемічного інсульту та аневризми черевної аорти.

Однак у групі, яка споживала продукти з малою або помірною кількістю доданого цукру, ризик більшості серцево-судинних захворювань був найнижчий.

Тоді як група з найнижчим споживанням цукру мала найвищий ризик.

Якщо оцінювати різні типи доданого цукру, то підсолоджені напої становили найбільший ризик для учасників.

Збільшення споживання солодких напоїв було пов’язане з підвищеним ризиком ішемічного інсульту, серцевої недостатності, фібриляції передсердь і аневризми черевної аорти.

Збільшення споживання тістечок та морозива навпаки знижувало ризик серцево-судинних захворювань. Учасники, які споживали найменшу кількість ласощів на тиждень, мали найвищий ризик.

Утім, це дослідження має деякі недоліки: воно було обмежене лише Швецією, а учасники самостійно повідомляли дані про свою дієту.

Учасники також були віком від 45 до 83 років, тому в майбутньому може бути корисно перевірити результати в інших вікових групах. Також цікаво те, що у Швеції існує традиція — пити каву з тістечками з колегами на роботі.

Вчені припускають, що позитивно впливати на серце і судини можуть не тістечка, а пов'язана з їхнім споживанням соціальна взаємодія.

Дослідження, попри недоліки, у цілому свідчить про те, що споживання більшої кількості підсолоджених напоїв потенційно шкідливе, але споживання цукру складніше, ніж здається на перший погляд. Потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити результати та зрозуміти їхнє значення.

Роберт Л. Салазар, доктор медичних наук, кардіолог, який не брав участі в дослідженні, каже: «Ці результати свідчать про те, що для оптимального здоров’я необов’язково повністю виключати споживання доданого цукру, і що низьке та помірне споживання може бути корисним залежно від його джерела».