З реформою МСЕК лікарі будуть виконувати не лікарську роботу, – Пацієнти України

Реформа МСЕКів не відбулася, а "може відбутися", якщо виправлять ряд помилок в підходах до змін.

З реформою медико-експертних лікарських комісій, яка має вступити в дію з 1 січня 2025 року, корупційні ризики зменшаться, але на лікарів у лікарнях впаде нелікарська робота.

Про це журналістам розповіла стратегічна лідерка напряму реабілітації травм війни БФ «Пацієнти України» Анастасія Бойчук.

За пропонованими змінами, система МСЕКів переїде в спроможні лікарні країни. І тамтешні лікарі будуть оцінювати не лише медстан людини, але й вписувати їй групу інвалідності, яких вона потребує пільг. І це стосується освіти, соціальних пільг тощо.

“Реформа не відбулася, а може відбутися. Ми лікарів відволікаємо від лікарських функцій. Час лікарів забереться з того, щоб могти лікувати. І ми можемо спроможну мережу зробити за якийсь час неспроможною”, – сказала Бойчук.

Наразі є політичний компроміс, коли функція МСЕКів перейде до лікарень на півтора роки. І за той час інші відомства – Мінекономіки, Мінсоцполітики, Міносвіти – мають зробити свою “домашню” роботу, аби забрати від медиків немедичні функції.

Тобто вони мають по своїх напрямках розробити меню послуг і критерії оцінки доступу до них, прибрати корупціогенні пільги і зробити так, аби людей з інвалідністю, які цього потребують, наймали на роботу тощо.

“На друге читання законопроєкт в нормальній редакції вийшов з комітету. Зараз ситуація крихка”, – додала Бойчук.