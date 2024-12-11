За перший тиждень зими на ГРВІ, грип та ковід в Україні перехворіли майже 120 тисяч осіб, - МОЗ

Епідпоріг із захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 не перевищений.

За перший тиждень зими, з 2 по 8 грудня, на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні перехворіли 119 837 осіб, із них 71 159 – діти. До лікарень з ускладненнями ГРВІ потрапило 2 724 українці, більшість із яких до 18 років – 1 607.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Загалом від початку епідсезону перехворіла 1 182 961 людина. Ці показники на 18,8% менші тогорічних.

Наразі епідпоріг із захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в країні не перевищений.

У МОЗ наголосили, що найдієвіша профілактика COVID-19 та грипу – вакцинація. Вакцина проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. Натомість щеплення проти цих хвороб можна робити в один день або з рекомендованим інтервалом.

Щеплення проти COVID-19 залишаються безоплатними. Проти грипу рекомендована щорічна вакцинація, адже за тяжкого перебігу він може спричиняти небезпечні ускладнення: ураження серця, легенів, нирок тощо. Вакцина не входить до переліку безоплатних щеплень і доступна в аптеках. Вона є рекомендованою, особливо людям з групи ризику.

За даними на 8 грудня, щеплення проти грипу зробили 95 839 людей.