В Україні падає рівень довіри до вакцинації – дослідження

В Україні падає рівень довіри до вакцинації, що вже скоро зможе привести до падіння рівня щеплень.

Про це свідчать результати дослідження “Індекс здоров’я”. Це найкраще з наявних в країні досліджень по стану здоров’я українців, яке презентують фахівці, передає кореспондентка LB.ua.

Їх представила Вікторія Тимошевська, експертка сфери охорони здоров’я, виконавча директорка благодійного фонду “Здорові рішення”, які провели дослідження за підтримки ВООЗ.

Зафіксована найменша частка опитаних з позитивним ставленням до вакцинації (64,7%) при зростанні частки її противників (19,5%), що є найвищим показником у порівнянні з попередніми періодами опитування.

При цьому українців, у чиїх сім’ях відмовлялися від щеплення дитини, меншає (з 21,1% шість років тому до 15,5%). Майже вдвічі зменшилася частка опитаних, які відмовлялися від вакцинації через хворобу дитини. Ця тенденція є результатом цілеспрямованої діяльності медсистеми та громадськості.

Основними причинами відмови від вакцинації, як і раніше, відмовники називають страхи ускладнень чи негативних наслідків пімля щеплень, на другому місці — недовіра до виробників вакцин.

Кожен шостий відмовлявся від вакцинації дитини через недовіру до процедури перевезення та зберігання вакцини або вважав, що вакцинація не потрібна.

При тому, що вакцинація давно науково визнана найбільш ефективним запобіжником ускладнень захворювань та смерті від них.