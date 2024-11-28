У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
​Як написати правильну історію України
​Як написати правильну історію України
ГоловнаЗдоров'я

В Україні падає рівень довіри до вакцинації – дослідження

В Україні падає рівень довіри до вакцинації, що вже скоро зможе привести до падіння рівня щеплень.

В Україні падає рівень довіри до вакцинації – дослідження
Фото: CDC/Unsplash

Про це свідчать результати дослідження “Індекс здоров’я”. Це найкраще з наявних в країні досліджень по стану здоров’я українців, яке презентують фахівці, передає кореспондентка LB.ua. 

Їх представила Вікторія Тимошевська, експертка сфери охорони здоров’я, виконавча директорка благодійного фонду “Здорові рішення”, які провели дослідження за підтримки ВООЗ. 

Зафіксована найменша частка опитаних з позитивним ставленням до вакцинації (64,7%) при зростанні частки її противників (19,5%), що є найвищим показником у порівнянні з попередніми періодами опитування.

При цьому українців, у чиїх сім’ях відмовлялися від щеплення дитини, меншає (з 21,1% шість років тому до 15,5%). Майже вдвічі зменшилася частка опитаних, які відмовлялися від вакцинації через хворобу дитини. Ця тенденція є результатом цілеспрямованої діяльності медсистеми та громадськості.

Основними причинами відмови від вакцинації, як і раніше, відмовники називають страхи ускладнень чи негативних наслідків пімля щеплень, на другому місці — недовіра до виробників вакцин.

Кожен шостий відмовлявся від вакцинації дитини через недовіру до процедури перевезення та зберігання вакцини або вважав, що вакцинація не потрібна.

При тому, що вакцинація давно науково визнана найбільш ефективним запобіжником ускладнень захворювань та смерті від них.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies