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Вчені дослідили, як навіть проста фізична активність покращує роботу мозку

Щоденна фізична активність покращує швидкість роботи мозку. Про це свідчать результати дослідження, проведеного вченими з медичного коледжу штату Пенсільванія.

Вчені дослідили, як навіть проста фізична активність покращує роботу мозку
Прогулянка на свіжому повітрі взимку
Фото: freepik

Про це повідомляє Medical news today.

Вчені дійшли висновку, що звичайні повсякденні дії, незалежно від їхньої інтенсивності, можуть забезпечити покращення роботи мозку, подібне до зниження психологічного віку людини на чотири роки.

Дослідження, опубліковане в Annals of Behavioral Medicine, доводиить потенційну користь фізичної діяльності, якою люди зазвичай займаються протягом дня як на роботі, так і вдома. Однією з сильних сторін дослідження є те, що воно збирало дані майже в реальному часі.

Протягом 7 днів учасників опитували 5 разів на день за допомогою додатку на їхніх мобільних телефонах щодо їхньої фізактивності. Легка активність включала прогулянки, домашні справи, вигулювання собак, прибирання та інші дії, які вимагали мінімальних зусиль.

Швидка ходьба, невимушена їзда на велосипеді та біг підтюпцем становили основну частину помірної інтенсивності діяльності, якою займалися учасники.

Біг, швидка їзда на велосипеді та довгі піші прогулянки були деякими прикладами інтенсивної діяльності. 

Під час кожного опитування люди мали грати в ігри на логіку.

Перша гра полягала у пошуку символів: людей просили торкнутися символу внизу екрана, який збігався з тим, що відображається вгорі. Ця гра перевіряла швидкість роботи мозку. З'ясувалося, що після періодів навіть легкої фізактивності результати покращувалися.

У другій грі, яка перевіряла оперативну пам’ять, учасників дослідження просили пригадати розташування трьох крапок у сітці п’ять на п’ять, а потім замінили крапки на літери. Дослідники не помітили покращення результатів цієї гри після фізактивності, хоча учасники відповідали швидше, хоч і неточно.

Джонатан Г. Хакун, доктор філософії, доцент кафедри неврології, психології та наук про громадське здоров’я в Пенсільванському університеті, пояснив, що з віком швидкість обробки когнітивних процесів може сповільнюватися на 15 мілісекунд (мс) на рік. 

Збільшення швидкості, продемонстроване учасниками дослідження, які займалися фізактивністю, становило приблизно 60 мс, що еквівалентно відновленню швидкості когнітивної обробки за 4 роки.

Вернон Вільямс, доктор медичних наук, спортивний невролог і директор-засновник Центру спортивної неврології та медицини болю в Лос-Анджелесі, який не брав участі в дослідженні, сказав, що дослідження «цікаве тим, що свідчить про те, що є принаймні короткочасна користь від повсякденної активності, а не лише від вправ середньої або високої інтенсивності».

«Це підтверджує нашу віру в те, що будь-який рух — це добре», — додав Вільямс.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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