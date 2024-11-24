Чому так важко втримати вагу після схуднення і які механізми тіла прагнуть кілограми повернути – дослідження

Ожиріння впливає на жирові клітини так, що змінюється їхня реакція на їжу, можливо, на роки.

Про це пише Guardian, посилаючись на свіже дослідження у Nature.

Це означає, що після місяців успішного схуднення кілограми можуть знову накопичитися, відкидаючи людей в «точку нуль». Такий собі ефект йо-йо.

Нові дослідження кажуть, що головна причина тут, ймовірно, жирова тканина.

Вчені виявили, що жир «пам’ятає» минуле ожиріння і протидіє спробам схуднути.

Науковці виявили біологічну пам'ять після дослідження жирової тканини людей з ожирінням до і після того, як вони схудли після баріатричної хірургії.

Далі тканини порівнювали з жиром здорових людей, які ніколи не мали ожиріння.

Аналіз показав, що ожиріння впливає на жирові клітини так, що змінюється їхня реакція на їжу, можливо, на роки. Під час тестів ці клітини росли швидше за інші, швидше засвоюючи поживні речовини.

Професор Фердинанд фон Меєнн, старший автор дослідження Федерального технологічного інституту в Цюріху, сказав: «Наше дослідження показує, що одна з причин, чому важко підтримувати вагу тіла після початкового схуднення, в тому, що жирові клітини пам’ятають свій попередній стан – ожиріння і, ймовірно, прагнуть повернутися до нього».

Ця пам’ять, ймовірно, готує клітини швидше реагувати на цукор або жирні кислоти.

Подальша робота на мишачих клітинах виявила, що біологічна пам’ять пов’язана з хімічними змінами ДНК або білків, навколо яких обертається ДНК. Це змінює активність генів і метаболізм.

Вчені описують, як миші, які раніше мали ожиріння, набирали вагу швидше за інших, коли дотримувалися дієти з високим вмістом жиру, що свідчить про зміну метаболізму, яка полегшила набір ваги.

Вчені підозрюють, що подібна пам'ять існує в клітинах мозку, яка впливає на те, скільки їжі споживають тварини та скільки енергії вони витрачають.

Перша авторка дослідження, докторка Лаура Хінте, каже, що це має сенс з еволюційної точки зору: «Люди та інші тварини пристосувалися захищати свою вагу, а не втрачати її, оскільки дефіцит їжі історично був загальною проблемою».

Інший дослідник, доктор Даніель Кастеллано-Кастільо, каже, що ці результати можуть дати певну розраду людям, які борються із зайвою вагою. І припускає, що «можливо, достатньо довго підтримувати знижену або здорову масу тіла, щоб стерти цю пам’ять».

Тобто чим довше у вас ожиріння, тим більше часу може знадобитися для стирання цієї клітинної пам’яті.