Очільниці Хмельницької обласної МСЕК Крупі зменшили розмір застави до 300 млн грн

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою головну лікарку Хмельницької обласної МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

Як повідомила пресслужба, при цьому розмір застави тепер становитиме 300 млн грн.

Захист Тетяни крупи оскаржував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги захисників, скасувала ухвалу Печерського районного суду м. Києва та постановила нову, якою застосувала до посадовці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 300 млн грн», - повідомила Апеляційна палата.

Центр протидії корупції повідомив, що на судовому засіданні захисники Крупи посилались на її стан здоров’я і просили обрати запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою, та визначити розмір застави в розмірі 250 тисяч гривень.

Підозрювана стверджувала, що буде доводити свою невинуватість і нікуди виїжджати не збирається.

Крім того, стало відомо, що під час обшуків у Крупи знайшли квитанції, які підтверджували, що тільки на рахунка у польських банках у сімейства Крупи може бути розміщена значна сума грошей, зокрема:

у невістки Крупи на рахунках було 200 тисяч доларів;

у Тетяни Крупи - 590 тисяч доларів;

у її чоловіка - 1 млн 245 тисяч доларів.

Прокурор зазначив, що вже арештовано понад 150 об’єктів нерухомості, які зареєстровані на різних фізичних та юридичних осіб,а також можуть існувати інші ще не віднайдені активи.

Захист заявив, що сім’я Крупи тривалий час займалась підприємницькою діяльністю з виробництва та продажу електроенергії, і за 2019-2023 роки дохід складав 171 млн грн. А щодо виявлених у квартирі грошей, то адвокати стверджують, що він отримав їх під час ведення бізнесу і начебто більша частина коштів була передана як інвестиції у спільні бізнеспроєкти.

Щодо рахунків у польських банках, то захист запевняє, що наразі жодних закордонних активів у сімейства Круп немає.

Справа Крупи