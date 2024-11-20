Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
​​Тисяча і одна ніч
​​Тисяча і одна ніч
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
ГоловнаЗдоров'я

Кабмін звільнив заступницю голови НСЗУ Ірину Кондратову, яка відповіла за напрям материнства і дитинства

Також звільнили заступницю міністра освіти та науки Смірнову. 

Кабмін звільнив заступницю голови НСЗУ Ірину Кондратову, яка відповіла за напрям материнства і дитинства
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очолює засідання кабміну
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів учора звільнив Ірину Кондратову з посади заступниці голови Національної служби здоров'я.

Також звільнили заступницю міністра освіти та науки Євгенію Смірнову. Про це у Telegram повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук. 

Вона звільнилася за власним бажанням, повідомив у коментарі lb.ua міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ірина Кондратова написала заяву на звільнення за власним бажанням з 3 грудня 2024 року", – сказав він. 

Ірина Кондратова відповідала в НСЗУ за напрям материнства та дитинства. Вона була заступницею голови з вересня 2023, а до цього керувала Харківським регіональним перинатальним центром і була доцентом кафедри педіатрії. 

Більше про неї – в інтерв'ю "Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»".

Євгенія Смірнова працювала заступницею міністра освіти і науки з червня минулого року. До цього була в.о. директора "Школи супергероїв" – державного освітнього проєкту для діток, які лежать у лікарнях. Вона є засновницею цього проєкту. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies