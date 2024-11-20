Кабмін звільнив заступницю голови НСЗУ Ірину Кондратову, яка відповіла за напрям материнства і дитинства

Кабінет міністрів учора звільнив Ірину Кондратову з посади заступниці голови Національної служби здоров'я.

Також звільнили заступницю міністра освіти та науки Євгенію Смірнову. Про це у Telegram повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Вона звільнилася за власним бажанням, повідомив у коментарі lb.ua міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ірина Кондратова написала заяву на звільнення за власним бажанням з 3 грудня 2024 року", – сказав він.

Ірина Кондратова відповідала в НСЗУ за напрям материнства та дитинства. Вона була заступницею голови з вересня 2023, а до цього керувала Харківським регіональним перинатальним центром і була доцентом кафедри педіатрії.

Більше про неї – в інтерв'ю "Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»".

Євгенія Смірнова працювала заступницею міністра освіти і науки з червня минулого року. До цього була в.о. директора "Школи супергероїв" – державного освітнього проєкту для діток, які лежать у лікарнях. Вона є засновницею цього проєкту.