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Коронавірус випадково підказав лікарям-науковцям потенційний спосіб лікування раку - дослідження

Деякі лікарі під час пандемії коронавірусу випадково почали помічати, що у деяких онкохворих, які перехворіли на COVID-19, їхні пухлини зменшувалися або росли повільніше.

Коронавірус випадково підказав лікарям-науковцям потенційний спосіб лікування раку - дослідження
Пацієнтка з онкозахворюваннями
Фото: Freepik

«Ми не знали, чи це правда, тому що ці пацієнти були дуже хворі, — каже Time доктор Анкіт Бхарат, керівник відділу торакальної хірургії Північно-Західного університету. – Чи це сталося тому, що імунна система була настільки активована COVID-19, що вона також почала вбивати ракові клітини? Що це було?».

Бхарат з командою вирішили провести дослідження, щоб з’ясувати, чи може «користь» COVID-19 для хворих на рак навчити медиків чогось про потенційний новий спосіб боротьби з онкозахворюваннями. 

Вони опублікували свої висновки 15 листопада в Journal of Clinical Investigation.

Використовуючи комбінацію людських клітин і моделей тварин, вчені виявили, що в присутності SARS-CoV-2 імунні клітини, моноцити, діють інакше, ніж зазвичай.

Моноцити як частина імунної системи зазвичай курсують по кровотоку та сповіщають інші імунні клітини про присутність чужорідних клітин або патогенів.

Деякі моноцити можуть залучати імунні клітини, які вбивають рак, до пухлин, але інші не настільки ефективні в цьому. Це пояснюється тим, що в деяких випадках ракові клітини можуть викорстовувати моноцити, щоб утворювати імунну стіну, яка захищає пухлину від виявлення та атаки додатковими імунними захистами.

Але! під час інфікування ковідом SARS-CoV-2 прикріплюється до цих моноцитів і так повертає їх до виконання їхньоїпочаткової роботи – захисту організму від раку.

«Замість того, щоб захищати ракові клітини, вони починають приносити специфічні природні клітини-кілери, які є основними клітинами організму, які вбивають рак, до цих пухлинних ділянок, — говорить Бхарат. – Тож якщо раніше рак “промивав мозок” моноцитів, щоб себе захистити, тепер вірус допомагає їм атакувати рак».

Це потенційно потужний поворот, який, якщо його підтвердять дослідження на людях, може стати новим способом боротьби з раком.

Проаналізувавши рецептор на моноцитах, до яких прикріпився коронавірус, Бхарат виявив сполуку, яка наразі не використовується для лікування будь-яких захворювань, але є схожою на вірус ковіду у тому, як зв’язується з моноцитом, щоб викликати трансформацію клітини в клітину, яка бореться з раком.

“Маніпулюючи цим шляхом через ліки, ми могли б допомогти пацієнтам з багатьма різними типами раку, особливо тим, хто має рак 4 стадії”, – каже лікар.

Під час випробувань на тваринах ця сполука під назвою мурамілдипептид зменшила кількість пухлин на 60-70% у мишей із раковими захворюваннями людини, включаючи рак молочної залози, товстої кишки, легень та меланоми.

Потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити, чи мають клітини такий же ефект боротьби з раком у людей, але вченим тут є “багатообіцяючі підказки”.

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