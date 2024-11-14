У “Добробуті” відбудеться День донора крові на підтримку кампанії “Твоя кров може воювати”

Усі охочі зможуть здати кров та її компоненти для потреб медичних закладів України в лікуванні хворих та поранених військових та цивільних.

20 листопада у багатопрофільній лікарні « Добробут » за адресою вул. Сімʼї Ідзиковських, 3 відбудеться День донора на підтримку національної кампанії «Твоя кров може воювати».

Акцію проводить Медична мережа «Добробут» спільно з Київським міським центром крові.

За рекомендацією ВООЗ, необхідно, щоби здавали кров 33 людини на 1000 населення. В Україні завжди існував дефіцит донорської крові, і до війни цей показник коливався від 11 до 13 донорів на 1000 людей. Через повномасштабне вторгнення потреби в крові значно зросли, і задовольнити їх може лише стабільна база постійних добровільних донорів.

Запаси крові вкрай необхідні пологовим будинкам, військовим шпиталям, хірургічним відділенням, опіковим центрам, онкологічним відділенням та відділенням інтенсивної терапії. Тож сьогодні життя захисників держави та поранених цивільних мешканців країни залежить від активності донорів в усіх українських містах.

Донором може стати будь-який українець старший 18 років, що не має протипоказань до донорства та з масою тіла не менше 50 кг.

Здати кров можна буде 20 листопада з 9:30 до 14:00 за адресою: вул.Сімʼї Ідзиковських – корпус С, 9 поверх. З собою необхідно мати паспорт.

“Добробут” щороку організовує дні збору донорської крові та її компонентів серед своїх працівників і всіх охочих долучитись до доброї справи. Це частина нашої корпоративно-соціальної відповідальності – популяризувати добровільне донорство в Україні та привернути до нього увагу. В умовах повномасштабної війни це важливо як ніколи. Тому чекаємо на кожного та кожну – ваші донації крові допоможуть зберегти життя українців”, – каже операційна директорка багатопрофільної лікарні “Добробут” на Ідзиковських, 3, Лідія Подкопаєва.

“Культура донорства в нашій країні продовжує розвиватися, і ми бачимо, як донації стають гарною звичкою багатьох українців. У людей зникли побоювання, що це небезпечно і може негативно вплинути на їхній організм. Навпаки, донації допомагають відновлювати всі формені елементи крові, знижується ризик серцево-судинних патологій, а також ризик виникнення тромбозів, стимулюється імунітет, виникає менше хронічних захворювань. Зараз донорської крові в однаковій мірі потребують як військові, так і цивільні, які постраждали внаслідок бойових дій або мають певні захворювання. Тому обовʼязково долучайтесь!” – розповідає лікар-терапевт Київського обласного центру служби крові Тетяна Бондарук.