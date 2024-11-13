Після громадського розголосу НСЗУ вибачилась за помилку у правилах для виписування морфіну

Після громадського розголосу, який зранку 13 листопада запустив лікар-онколог Андрій Гардашніков, Національна служба здоров’я виправила свою помилку щодо правил виписування морфіну для знеболення.

НСЗУ розіслала по лікувальних закладах лист. Там була вимога виписувати морфін не більше 50 таблеток на рецепт.

На цей лист зреагував лікар-онколог із Кропивницького Андрій Гардашніков. Він пояснив, що це -- незаконно і катастрофа для паліативних пацієнтів. Мова про тих, кому виписують морфін для знеболення. Про людей, які вже не зможуть одужати, і їм потрібно максимально якісно і без болю прожити той відрізок життя, який залишився через хворобу.

У листі НСЗУ було вказано, що якщо до аптеки звернеться пацієнт, де в рецепті вказано видати за раз понад 50 таблеток, такий рецепт вважати незаконним та недійсним.

Утім, за чинним законодавством, пояснює Гардашніков, наркотичні (психотропні) ліки лікарі можуть виписувати паліативним пацієнтам на 30-денну потребу.

“Тобто якщо пацієнту достатньо три таблетки на добу -- йому можна виписати за чинним законодавством 90 таблеток, якщо його добова доза -- 6 таблеток на добу -- йому можна виписати законно 180 таблеток, якщо його доза 12 таблеток на добу -- тоді можна писати на 360 таблеток, і так далі”, – каже Гардашніков.

Уже за декілька годин на цю інформацію зреагувала НСЗУ. Служба попросила вибачення у пацієнтів та медиків за неточності у тому листі і попросила вважати його недійсним. Також НСЗУ надіслала вже аптекам та медикам нового листа, підтвердивши правила, що паліативні пацієнти можуть отримувати морфіну на 30-денну потребу.

“Дякуємо медичним працівникам, які оперативно відреагували та звернули увагу на помилку”, – додали у відомстві.