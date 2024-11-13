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Після громадського розголосу НСЗУ вибачилась за помилку у правилах для виписування морфіну

Після громадського розголосу, який зранку 13 листопада запустив лікар-онколог Андрій Гардашніков, Національна служба здоров’я виправила свою помилку щодо правил виписування морфіну для знеболення.

Після громадського розголосу НСЗУ вибачилась за помилку у правилах для виписування морфіну
Центр паліативної допомоги у Дядьковичах надає виїзні консультації, Рівненська область, березень 2021 р.
Фото: Суспільне Рівне

НСЗУ розіслала по лікувальних закладах лист. Там була вимога виписувати морфін не більше 50 таблеток на рецепт.

На цей лист зреагував лікар-онколог із Кропивницького Андрій Гардашніков. Він пояснив, що це -- незаконно і катастрофа для паліативних пацієнтів. Мова про тих, кому виписують морфін для знеболення. Про людей, які вже не зможуть одужати, і їм потрібно максимально якісно і без болю прожити той відрізок життя, який залишився через хворобу.

У листі НСЗУ було вказано, що якщо до аптеки звернеться пацієнт, де в рецепті вказано видати за раз понад 50 таблеток, такий рецепт вважати незаконним та недійсним. 

Утім, за чинним законодавством, пояснює Гардашніков, наркотичні (психотропні) ліки лікарі можуть виписувати паліативним пацієнтам на 30-денну потребу. 

“Тобто якщо пацієнту достатньо три таблетки на добу -- йому можна виписати за чинним законодавством 90 таблеток, якщо його добова доза -- 6 таблеток на добу -- йому можна виписати законно 180 таблеток, якщо його доза 12 таблеток на добу -- тоді можна писати на 360 таблеток, і так далі”, – каже Гардашніков.

Уже за декілька годин на цю інформацію зреагувала НСЗУ. Служба попросила вибачення у пацієнтів та медиків за неточності у тому листі і попросила вважати його недійсним. Також НСЗУ надіслала вже аптекам та медикам нового листа, підтвердивши правила, що паліативні пацієнти можуть отримувати морфіну на 30-денну потребу.

“Дякуємо медичним працівникам, які оперативно відреагували та звернули увагу на помилку”, – додали у відомстві. 

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