​В Офісі Президента провели нараду щодо реформи МСЕК і ВЛК. Готують цифровізацію

Законопроєкт Мінохорони здоров’я про реформування МСЕК невдовзі винесуть на розгляд сесійної зали.

Нарада в Офісі Президента щодо реформи МСЕК і ВЛК

В Офісі Президента під головуванням заступниці керівника ОП Ірини Верещук відбулася нарада щодо впровадження реформи МСЕК і ВЛК.

Як ідеться на сайт глави держави, присутні обговорили законопроєкт Мінохорони здоров’я про реформування системи призначення статусу інвалідності та ліквідацію МСЕК. Документ незабаром мають розглянути на засіданні Верховної Ради.

Представники МОЗ, зокрема, запропонували план цифровізації призначення інвалідності. Він передбачає три етапи, перший із яких має розпочатися 1 січня 2025 року.

Окрему увагу приділили реформуванню військово-лікарських комісій. Говорили про зменшення бюрократії та створення прозорого процесу проходження ВЛК. Це дасть змогу скоротити черги і розвантажити комісії.

Упродовж двох тижнів Міноборони, МОЗ і Мінцифри мають розробити кроки із цифровізації ВЛК.