25 000 грн плюс кошти на родину: в Міноборони пояснили плани психологічного відновлення військових

Вона триватиме 14 днів і буде націлена насамперед на тих військових. які служать на передовій. Вони зможуть проходити відновлення як індивідуально, так і з родинами.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла т.в.о. начальника Управління психологічного забезпечення Міноборони Валентина Оболенцева.

Програму побудують за принципом «єдиної ціни». Тобто за відновлення одного військовослужбовця Міноборони платитиме санаторіям, які відповідатимуть вимогам, у межах 25 000 грн за 14 днів. Окремо будуть залучені кошти на психологічне відновлення родини.

У відрядження з війсьоковими на відновлення їхатимуть відібрані військові психологи, також будуть на місці від санаторію цивільні психологи, які пройдуть спеціальне навчання. Буде також на місці сімейний лікар, аби підхопити за потреби медичну складову. І фахівець зі спорту, щоб військові продовжували тримати себе у формі.

Для такого відновлення військових відбиратимуть групи контролю бойового стресу у складі ЗСУ.

“Психологічно виснажених людей, які мають проблеми, ідентифікує група контролю бойового стресу, коли бригада виходить на відновлення. Спеціалісти відбирають їх і відправляють в глибокий тил на 14 днів у стаціонарні умови з проживанням і харчуванням”, – каже Оболенцева.

У бюджеті гроші на цю програму є, зараз пілот – на етапі підготовки. Запуститься, ймовірно, після нового року. Розгортання системи планують не раніше літа 2025 року.