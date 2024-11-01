Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх

Медико-соціальні експертні комісії під час перевірок, що почалися рік тому після рішення РНБО, почали підлаштовуватися. Пріоритетно МСЕК працювали з паперами, тож якщо там знаходили якісь аномалії, то їх вилучали і проводили перегляд.

І тому МСЕК, побачивши, що перевірки працюють з документами, стали робити їх ідеальними. Про це в інтерв'ю lb.ua розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Відкриваєш, група експертів дивиться – документ ідеальний, але на переогляді виявляють проблеми правоохоронці. За деякими критеріями (не можу сказати якими) вони можуть бачити зловживання. І потім виходять на систему. Це все системна робота, у тому числі й Міністерства охорони здоров'я", – сказав він.

Перевірки, які встигли провести ще до великого скандалу, що почався з доларової мільйонерки-голови Хмельницької МСЕК, тривали рік. Проводили їх каскадними методами: забирали – опрацьовували, знову забирали і опрацьовували, пояснив міністр. Загалом так перевірили 90 000 справ.