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Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх

Перевірки проводили каскадним методом. 

Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Віктор Ляшко
Фото: Олександр Ратушняк

Медико-соціальні експертні комісії під час перевірок, що почалися рік тому після рішення РНБО, почали підлаштовуватися. Пріоритетно МСЕК працювали з паперами, тож якщо там знаходили якісь аномалії, то їх вилучали і проводили перегляд.

І тому МСЕК, побачивши, що перевірки працюють з документами, стали робити їх ідеальними. Про це в інтерв'ю lb.ua розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Відкриваєш, група експертів дивиться – документ ідеальний, але на переогляді виявляють проблеми правоохоронці. За деякими критеріями (не можу сказати якими) вони можуть бачити зловживання. І потім виходять на систему. Це все системна робота, у тому числі й Міністерства охорони здоров'я", – сказав він.

Перевірки, які встигли провести ще до великого скандалу, що почався з доларової мільйонерки-голови Хмельницької МСЕК, тривали рік. Проводили їх каскадними методами: забирали – опрацьовували, знову забирали і опрацьовували, пояснив міністр. Загалом так перевірили 90 000 справ. 

  • Ще в травні 2023 РНБО доручила провести реформу роботи ВЛК та МСЕК. МОЗ планувало повноцінно запустити її з липня 2025, однак процес пришвидшив скандал з корупцією великих масштабів та продаж груп інвалідності прокурорам Хмельницької області. Все це привело до низки звільнень включно зі звільненням генерального прокурора, а також до ліквідації системи МСЕК у нинішньому вигляді. 
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