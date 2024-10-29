​МОЗ: очільники МСЕК не будуть допущені до роботи у новій системі лікарських комісій

Інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, за певних умов зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року.

Лікарів, які зараз очолюють медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), не допустять до позицій в оновленій системі лікарських комісій.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Водночас, інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року. Для цього мають бути виконані певні критерії, основним буде ведення лікарської практики.

У МОЗ наголосили, що ця зміна є необхідною, щоб експертизу проводили лікарі, які мають актуальний рівень медичних знань.

При цьому справи, які уже прийняті на експертизу до МСЕК, передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду.

Водночас рішення, які МСЕК ухвалить до 31 грудня, будуть чинними.

Але ті справи, за якими правоохоронці проводять розслідування, або за якими законодавці визначать категорії для перегляду відповідно до останнього рішення РНБО, будуть переглядатись.

Скандал зі МСЕК