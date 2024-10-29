​МОЗ: очільники МСЕК не будуть допущені до роботи у новій системі лікарських комісій

Лікарів, які зараз очолюють медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), не допустять до позицій в оновленій системі лікарських комісій.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
Водночас, інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року. Для цього мають бути виконані певні критерії, основним буде ведення лікарської практики.
У МОЗ наголосили, що ця зміна є необхідною, щоб експертизу проводили лікарі, які мають актуальний рівень медичних знань.
При цьому справи, які уже прийняті на експертизу до МСЕК, передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду.
Водночас рішення, які МСЕК ухвалить до 31 грудня, будуть чинними.
Але ті справи, за якими правоохоронці проводять розслідування, або за якими законодавці визначать категорії для перегляду відповідно до останнього рішення РНБО, будуть переглядатись.
Скандал зі МСЕК
- На початку жовтня голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. Вона брала з ухилянтів гроші за оформлення інвалідності. При обшуках в неї знайшли понад 5 млн доларів.
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У цій же області в близько 50 прокурорів виявилися групи інвалідності. За даними журналіста Юрія Бутусова, групи інвалідності прокурори отримали за прикриття корупційних злочинів голови МСЕК. Оформлена інвалідність дозволяла прокурорам отримувати немалі виплати з бюджету.
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Після цього президент вирішив зібрати засідання Ради нацбезпеки і оборони, аби розібратися з подібними злочинами. Згодом президент анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК.
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22 жовтня з'ясувалося, що голова МСЕК Миколаївської області могла наживатися на ухилянтах: при обшуках у неї знайшли понад $400 000, а також вона собі та своєму синові з російським паспортом оформила другу групу інвалідності.
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Того ж дня президент Зеленський зібрав засідання РНБО, де доручив прем'єру ухвалити відповідні кадрові рішення. Про відставку оголосив генпрокурор Андрій Костін, звільнили голів Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників міністерства, які відповідали за цей напрям. Також вирішили, що всі МСЕК ліквідують до кінця року. Натомість буде цифрова модель.
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За інформацією голови СБУ Василя Малюка, скасують близько 4000 висновків про інвалідність, а 64 посадовця МСЕК уже отримали підозри.
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Віктор Ляшко у відставку через корупцію в МСЕК не збирається.
- Від сьогодні функції Центральної медико-соціальної експертної комісії виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.