Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
Коштовна медицина
Коштовна медицина
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
ГоловнаЗдоров'я

ВР прийняла в цілому законопроєкт щодо удосконалення проведення медико-соціальної експертизи

Зокрема, передбачена можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів.

ВР прийняла в цілому законопроєкт щодо удосконалення проведення медико-соціальної експертизи
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 29 жовтня, Верховна Рада в цілому прийняла законопроєкт 11225 щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

Законопроєкт в цілому підтримали 284 депутати, повідомила нардеп Ірина Геращенко. 

Вона зазначила, що законопроєкт модернізує процедуру медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) через:

  • можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів;
  • зміни в порядку встановлення інвалідності: пропонується замість особистої присутності розглядати документи осіб для експертизи;
  • внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень й прозорості.

Водночас, як зазначає Ірина Геращенко, виникає питання щодо майбутнього МСЕК, адже Зеленський заявив про їх ліквідацію з 1 січня 2025 року.

Нещодавно уряд затвердив план протидії корупції в МСЕК: рішення комісій перевірить спеціальна група.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies