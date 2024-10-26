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Міністр соцполітики заявила, що реформа МСЕК не завадить виплаті пенсій з інвалідності

Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено.

Міністр соцполітики заявила, що реформа МСЕК не завадить виплаті пенсій з інвалідності
Оксана Жолнович
Фото: facebook/Оксана Жолнович

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що реформа системи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) не завадить виплаті пенсій з інвалідності. 

Про це вона написала у “Фейсбуці”. 

“В соціальних мережах почали ширити некоректну інформацію, що створює негативне враження серед громадян щодо реформи МСЕК та системи соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність”, – йдеться у повідомленні. 

Міністр пояснила, що всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, – будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено.

Також вона зазначила, що реформа соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність, покликана посилити підтримку тих, які отримали травмування чи шкоду здоровʼю; пришвидшити надання такої підтримки; зменшити бюрократію, та зробити систему підтримки під час та після хвороби чи травмування зрозумілою, простою, і зручною для громадян.

Скандал в системі МСЕК

  • На початку жовтня голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. Вона брала з ухилянтів гроші за оформлення інвалідності. При обшуках в неї знайшли понад 5 млн доларів. 
  • У цій же області в близько 50 прокурорів виявилися групи інвалідності. За даними журналіста Юрія Бутусова, групи інвалідності прокурори отримали за прикриття корупційних злочинів голови МСЕК. Оформлена інвалідність дозволяла прокурорам отримувати немалі виплати з бюджету.
  • Після цього президент вирішив зібрати засідання Ради нацбезпеки і оборони, аби розібратися з подібними злочинами. Згодом президент анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК.
  • 22 жовтня з'ясувалося, що голова МСЕК Миколаївської області могла наживатися на ухилянтах: при обшуках у неї знайшли понад $400 000, а також вона собі та своєму синові з російським паспортом оформила другу групу інвалідності.
  • Того ж дня президент Зеленський зібрав засідання РНБО, де доручив прем'єру ухвалити відповідні кадрові рішення. Про відставку оголосив генпрокурор Андрій Костін, звільнили голів Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників міністерства, які відповідали за цей напрям. Також вирішили, що всі МСЕК ліквідують до кінця року. Натомість буде цифрова модель. 
  • За інформацією голови СБУ Василя Малюка, скасують близько 4000 висновків про інвалідність, а 64 посадовця МСЕК уже отримали підозри. 
  • Уряд затвердив план протидії корупції в МСЕК: рішення комісій перевірить спеціальна група.
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