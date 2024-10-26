Міністр соцполітики заявила, що реформа МСЕК не завадить виплаті пенсій з інвалідності

Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що реформа системи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) не завадить виплаті пенсій з інвалідності.

Про це вона написала у “Фейсбуці”.

“В соціальних мережах почали ширити некоректну інформацію, що створює негативне враження серед громадян щодо реформи МСЕК та системи соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність”, – йдеться у повідомленні.

Міністр пояснила, що всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, – будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено.

Також вона зазначила, що реформа соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність, покликана посилити підтримку тих, які отримали травмування чи шкоду здоровʼю; пришвидшити надання такої підтримки; зменшити бюрократію, та зробити систему підтримки під час та після хвороби чи травмування зрозумілою, простою, і зручною для громадян.

Скандал в системі МСЕК