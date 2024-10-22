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Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК і фіктивної інвалідності прокурорів

"Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури".

Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК і фіктивної інвалідності прокурорів
Зеленський на засіданні РНБО
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки та оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.

Про це він повідомив у Telegram.

Президент заслухав доповідь голови Служби безпеки Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень. Зеленський зазначив, що було встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців. 

Також доповідали премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики Оксана Жолнович щодо кроків, які повинні бути зроблені на урядовому рівні.

Окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури - доповідав генеральний прокурор Андрій Костін.

"РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Затвердив їх указом. Зокрема, це - цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК, перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів", - заявив Зеленський.

Засідання РНБО
Фото: Офіс президента
Засідання РНБО

При цьому він наголосив, що на його думку, відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною.

Зеленський доручив премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. 

"Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури", - додав президент.

Що передувало

  • 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував інформацію, що 49 прокурорів Хмельниччини "на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, «дахуючи» корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ". Бутусов зазначив, що майже всі прокурори виявились інвалідами другої групи згідно з рішенням колишнього головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Вони багато років отримували і продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду, яким був син Крупи.
  • Після цього Олійника було звільнено з посади керівника Хмельницької облпрокуратури. є
  • Офіс генпрокурора ініціював службове розслідування. Генпрокурор Андрій Костін зазначив, що розслідування стосується не тільки хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури - всіх рівнів. Він повідомив, що на сьогодні 61 прокурор у Хмельницькій області має інвалідність
  • Президент призначив засідання РНБО щодо корупції в МСЕК і вимагає реакції правоохоронців щодо оформленням фальшивих інвалідностей прокурорами. Він також анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК.
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