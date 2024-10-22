Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК і фіктивної інвалідності прокурорів

"Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури".

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки та оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.

Про це він повідомив у Telegram.

Президент заслухав доповідь голови Служби безпеки Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень. Зеленський зазначив, що було встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців.

Також доповідали премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики Оксана Жолнович щодо кроків, які повинні бути зроблені на урядовому рівні.

Окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури - доповідав генеральний прокурор Андрій Костін.

"РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Затвердив їх указом. Зокрема, це - цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК, перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів", - заявив Зеленський.

Фото: Офіс президента Засідання РНБО

При цьому він наголосив, що на його думку, відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною.

Зеленський доручив премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств.

"Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури", - додав президент.

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