На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка

Росіяни завдали ударів з артилерії по селу Львове.

Через ворожий артилерійський удар у селі Львове Херсонськї області загинула жінка.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", ідеться в повідомленні.

За даними слідства, 23 жовтня 2024 року російські військові з артилерійської зброї та за допомогою БпЛА обстрілювали населені пункти Херсонщини.

У селі Львове травми, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка. Це сталося близько 08:00 ранку, в момент вибуху артснаряда вона перебувала на вулиці.