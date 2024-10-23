Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Неспортивне золото
Неспортивне золото
Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка

Росіяни завдали ударів з артилерії по селу Львове. 

На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка
Фото: Wikimapia

Через ворожий артилерійський удар у селі Львове Херсонськї області загинула жінка. 

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", ідеться в повідомленні.

За даними слідства, 23 жовтня 2024 року російські військові з артилерійської зброї та за допомогою БпЛА обстрілювали населені пункти Херсонщини.   

У селі Львове травми, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка. Це сталося близько 08:00 ранку, в момент вибуху артснаряда вона перебувала на вулиці. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies