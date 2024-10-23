На Сумщині сьогодні ворог вдарив по енергооб’єкту, знеструмивши 21 тисячу споживачів

Енергетики перезаживили споживачів по резервних лініях. Однак наразі без світла ще залишаються 8 тисяч споживачів.

Сьогодні, 23 жовтня, ворог завдав удару по одному з енергетичних об'єктів на Білопільщині, повідомляє “Сумиобленерго”.

Зазначається, що внаслідок удару були знеструмлені більш ніж 21 тисяча споживачів. Енергетики перезаживили їх по резервних лініях.

Загалом станом на 12 годину 23 жовтня більше 8 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії Росії проти України.

Найбільше від обстрілів потерпають Сумський район, а також Глухівська, Білопільська, Середино-Будська, Путивльська, Великописарівська та Конотопська громади.

Зазначимо, уночі в небі над Сумщиною захисники знищили 19 "шахедів".