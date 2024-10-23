Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Неспортивне золото
Неспортивне золото
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині сьогодні ворог вдарив по енергооб’єкту, знеструмивши 21 тисячу споживачів

Енергетики перезаживили споживачів по резервних лініях. Однак наразі без світла ще залишаються 8 тисяч споживачів.

На Сумщині сьогодні ворог вдарив по енергооб’єкту, знеструмивши 21 тисячу споживачів
Фото: ДТЕК

Сьогодні, 23 жовтня, ворог завдав удару по одному з енергетичних об'єктів на Білопільщині, повідомляє “Сумиобленерго”. 

Зазначається, що внаслідок удару були знеструмлені більш ніж 21 тисяча споживачів. Енергетики перезаживили їх по резервних лініях.

Загалом станом на 12 годину 23 жовтня більше 8 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії Росії проти України.

Найбільше від обстрілів потерпають Сумський район, а також Глухівська, Білопільська, Середино-Будська, Путивльська, Великописарівська та Конотопська громади.

Зазначимо, уночі в небі над Сумщиною захисники знищили 19 "шахедів".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies