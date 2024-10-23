Уночі в небі над Сумщиною захисники знищили 19 "шахедів"

Від початку року над областю ліквідували 394 ворожі дрони.

В ніч на 23 жовтня захисники збили 19 ворожих "шахедів" у небі над Сумською областю.

"Підрозділи ППО Сухопутних військ, Повітряних сил ЗСУ, прикордонників та добровольців у небі над Сумщиною збили 19 ворожих БпЛА типу «Шахед»", – повідомили у Сумській ОВА.

Загалом від початку року зенітники ліквідували 394 російські безпілотники.

"Дякуємо нашим Захисникам неба за злагоджену роботу, захист і збережені життя. Протиповітряні бої тривають! Бережіть себе та рідних, не нехтуйте правилами безпеки", – зазначили у адміністрації.

Минулої доби над Сумщиною збили 25 "шахедів". Загинули люди, серед них – дитина.