Окупанти вдарили понад 400 разів за добу по Запорізькій області

Упродовж доби окупанти завдали 411 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Лобковому, Роботиному, Малій Токмачці та Левадному.
251 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.
5 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Роботине та Левадне.
149 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
21 жовтня окупанти вдарили по житловому кварталу і дитсадку Запоріжжя.