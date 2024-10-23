Окупанти вдарили понад 400 разів за добу по Запорізькій області

21 жовтня окупанти вдарили по житловому кварталу і дитсадку Запоріжжя.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

149 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Роботине та Левадне.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Лобковому, Роботиному, Малій Токмачці та Левадному.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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