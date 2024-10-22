Зеленський: є інформація про підготовку двох бригад по шість тисяч бійців із КНДР

«Якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо», - вважає український президент.

Володимир Зеленський повідомив, що є інформація про підготовку росіянами двох підрозділів із військових із КНДР.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

«Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери», - сказав глава держави.

Президент також повідомив, що всі у світі «однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити», тому «ми разом повинні зупинити Росію та її спільників».

«Якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо. І якщо Росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати Росію до миру, насправді допомагає Путіну воювати. Злочинців треба зупиняти. Ми очікуємо жорсткої предметної реакції світу. Бажано, не тільки словами», - додав Зеленський.

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