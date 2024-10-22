Державіаслужба дозволила авіакомпанії Supernova літати до Чехії з Києва та Львова

Державна авіаційна служба надала дозвіл авіакомпанії Supernova Airlines польоти до Чехії з Києва та Львова.
Про це йдеться в указі Державіаслужби від 21 жовтня, передає портал Wing.
Supernova має право користуватися такими повітряними лініями:
- Львів – Прага – Львів (частота рейсів: 7 рейсів на тиждень);
- Київ – Прага – Київ (частота рейсів: 7 рейсів на тиждень).
Польоти почнуться з 1 листопада на необмежений термін.
Авіасполучення під час війни в Україні: що відомо
- Навесні цього року з’явилася інформація, що Україна розпочинає офіційні перемовини із регуляторами авіаперевезень щодо відновлення сполучення, проте поки що жодних термінів немає. Щоправда, європейські авіакомпанії на той час зацікавилися відкриттям можливостей польотів до України. Зокрема, Ryanair.
- Як відомо, український повітряний простір закритий для цивільної авіації від початку повномасштабного вторгнення РФ. Проте неодноразово лунали заяви щодо відкриття одного або декількох аеропортів.
- Наприкінці лютого 2023-го голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що українська влада працює над тим, аби відкрити один з аеропортів, але поновлення авіаперевезень можливе лише у разі належної безпеки.
- У квітні минулого року Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) опублікувала оновлений прогноз стосовно відновленню польотів в європейському регіоні. Згідно із ним, польоти в Україні, ймовірно, відновляться лише в 2029.
- Пізніше, в червні, Україна долучилась до програми Європейського Союзу "Механізм «Сполучення Європи»". Тоді зазначалося, що Львівський аеропорт можуть частково відкрити як гуманітарний коридор, який забезпечуватиметься ЄС.
- У вересні 2022 Мінінфраструктури заявляло, що розглядає аеропорт "Львів" як перший для відновлення роботи за наявності гарантій безпеки.
- Чи може Україна відновити авіасполучення під час війни, – про це читайте у матеріалі LB.ua.