Державіаслужба дозволила авіакомпанії Supernova літати до Чехії з Києва та Львова

Державна авіаційна служба надала дозвіл авіакомпанії Supernova Airlines польоти до Чехії з Києва та Львова.

Про це йдеться в указі Державіаслужби від 21 жовтня, передає портал Wing.

Supernova має право користуватися такими повітряними лініями:

Львів – Прага – Львів (частота рейсів: 7 рейсів на тиждень);

Київ – Прага – Київ (частота рейсів: 7 рейсів на тиждень).

Польоти почнуться з 1 листопада на необмежений термін.

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