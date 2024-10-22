Україна залучає від Європейського інвестиційного банку 17 млн євро на розвиток міського транспорту.

Про це 22 жовтня на засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні на засіданні уряду ухвалили два важливих рішення.

Зокрема, уряд залучає від ЄІБ понад 17 млн євро за проєктом розвитку міського транспорту в Україні. Урядовці схвалили відповідний проєкт розпорядження президента.

Кошти підуть громадам на фінансування виплат з оновлення комунальних автопарків.

Крім того, уряд ухвалив створення індустріального парку в Чернівцях, що згенерує, як очікується, близько 750 нових робочих місць у сфері переробної промисловості.