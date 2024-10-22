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Україна залучає від Європейського інвестиційного банку 17 млн євро на розвиток міського транспорту

Кошти підуть громадам на оновлення комунальних автопарків.

Україна залучає від Європейського інвестиційного банку 17 млн євро на розвиток міського транспорту
Денис Шмигаль
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Україна залучає від Європейського інвестиційного банку 17 млн євро на розвиток міського транспорту.

Про це 22 жовтня на засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

За його словами, сьогодні на засіданні уряду ухвалили два важливих рішення.

Зокрема, уряд залучає від ЄІБ понад 17 млн євро за проєктом розвитку міського транспорту в Україні. Урядовці схвалили відповідний проєкт розпорядження президента. 

Кошти підуть громадам на фінансування виплат з оновлення комунальних автопарків.

Крім того, уряд ухвалив створення індустріального парку в Чернівцях, що згенерує, як очікується, близько 750 нових робочих місць у сфері переробної промисловості.

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