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Шмигаль про включення опалення: дати визначить місцева влада залежно від погоди

До тепла почали підключати соціальну інфраструктуру: школи, лікарні й садочки.

Шмигаль про включення опалення: дати визначить місцева влада залежно від погоди
Фото: Главком

Дати підключення опалення визначатиме влада громад залежно від погодних умов, розповів на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Частково опалювальний сезон в Україні вже розпочався. До тепла почали підключати соціальну інфраструктуру: школи, лікарні й садочки.

Голова уряду додав, що всі дев'ять енергоблоків АЕС працюють і закривають основні потреби в генерації.

"Отримуємо нове генераційне обладнання", – додав він.

Бізнес може отримати кредит у межах урядових енергетичних програм. Уже схвалили заявки на майже 8 млрд гривень – фактично видали понад 2 млрд кредитних коштів.

Банки кредитують бізнес у межах урядових енергетичних програм. Схвалено заявок на 7,9 млрд грн, фактично видано понад 2 млрд грн кредитних коштів.

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