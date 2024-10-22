Головне за ніч та ранок вівторка, 22 жовтня: атака на Суми, обстріли Запоріжжя, понад 130 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 134 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи на російських спиртзаводах.

Росія уночі та вранці декілька разів атакувала Суми, повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар на своїй сторінці у Telegram. За оновленими даними, загинули троє людей, зокрема дитина.

Ворог вдарив по приватних і багатоквартирних будинках, а також інфраструктурі. Загиблі мешкали в приватному секторі.

Станом на 1 годину ночі співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжували працювати на місці та ліквідовувати наслідки атаки.

Згодом у прокуратурі додали, що засіб ураження влучив у приватний будинок. 50-річний чоловік отримав поранення, його 50-річна дружина, 62-річна сестра та 14-річна донька загинули.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення.

Росія завдала двох ракетних ударів, а також 82 авіаударів, зокрема 136 КАБ. Крім цього, здійснила більш як чотири тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 154 – із реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 наступальних і штурмових дій агресора поблизу Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак в районах Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки, Зоряного, Гострого та Антонівки.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1350 солдатів. Від початку вторгнення захисники знищили близько 681 580 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 22 жовтня росіяни завдали удару по Україні ударними БпЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу. Загалом уночі в повітряному просторі України виявили 60 ворожих БпЛА.

Як повідомили у Повітряних силах, райони пусків дронів – це Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Підтверджено збиття 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.

Більшість ударних БпЛА збили на Сумщині. Унаслідок атаки в регіоні є загиблі та постраждалі.

Крім того, 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три – назад у Росію. Один ворожий БпЛА – в повітряному просторі України.

У Запоріжжі через атаку Росії троє людей загинули, 19 дістали поранення. Серед поранених 8-річна дівчинка. Такими є наслідки ворожої атаки по обласному центру, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 303 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю.

Докладніше – в новині.

Міністерство закордонних справ України у мережі X прокоментувало майбутній візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до Казані, де відбувається саміт керованої Росією організації БРІКС.

У дипломатичному відомстві нагадали, що генсек ООН у червні відмовився приїхати до Швейцарії, щоб взяти участь у роботі Глобального саміту миру. Натомість зараз він прийняв запрошення від військового злочинця Путіна.

МЗС переконане, що це "неправильний вибір, який не сприяє справі миру, натомість лише шкодить репутації ООН".

Мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко відсторонив свого заступника Володимира Прокопіва через розслідування журналістів Bihus info.

Вранці 22 жовтня він повідомив, що звернеться до правоохоронців органів щодо перевірки викладених у розслідуванні фактів. Перше розслідування про статки родини Прокопіва журналісти опублікували ще 14 числа.

"Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва. А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень", – сказав Кличко.

Докладніше про журналістські розслідування щодо заступника голови КМДА Прокопіва – в новині.

У двох регіонах Росії вночі ударні безпілотники уразили об'єкти поблизу теплоелектростанцій.

У Єфремові Тульської області, судячи зі свідчень місцевих жителів, здійнялася пожежа на заводі з виробництва синтетичного каучуку. Також близько до ТЕЦ відпрацював БПЛА у Брянській області.

Офіційно влада визнала влучання лише на Тульщині. Але, за версією губернатора, палали два спиртзаводи.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко зі свого боку заявив, що спиртзаводи у росіян використовуються для виготовлення не тільки спирту, але і палив для воєнних потреб і вибухових речовин. Тому вони і атакуються.

Коваленко зазначив, що цієї ночі українські БПЛА атакували 4 підприємства на території РФ:

"Біохім" – переробка меляси та виробництво етилового спирту;

Лужковський спиртзавод;

Єфремовський спиртзавод;

Промислове підприємство Воронезької області.

За словами Коваленка, це все – воєнні об‘єкти, попри замаскованість під щось інше.

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