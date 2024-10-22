Уночі армія РФ атакувала Дніпро та область, ушкоджені будинки

В ніч на 22 жовтня окупаційні війська атакували Дніпропетровську область. Є ушкодження, але минулося без загиблих та постраждалих.
"Вночі гучно було у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки у двох приватних будинках потрощені вікна і двері", – написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також від обстрілів потерпала Нікопольщина. Від вечора агресор продовжував бити по району дронами-камікадзе, обстрілювати артилерією. Вдарив й з РСЗВ "Град".
Гатив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах.
Перед цим через ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області постраждали четверо людей. Серед них і дитина.