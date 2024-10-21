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Через удар по Кривому Рогу поранені четверо людей, серед них – дитина

Пошкоджені готель, багатоповерхівки, об'єкт культури, банк, магазини та автівки.

Через удар по Кривому Рогу поранені четверо людей, серед них – дитина
Наслідки обстрілу Кривого Рогу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Через нічний ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області постраждали четверо людей. Серед них і дитина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Постраждали четверо людей. Поранена 12-річна дівчинка. Її стан, на щастя, задовільний. Лікуватиметься вдома", написав він у телеграмі. 

Серед потерпілих є 22-річний чоловік та жінки 36 й 63 років. Всім надали необхідну меддопомогу. 

Пошкоджені готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини та 14 автівок.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Кривого Рогу
Наслідки обстрілу Кривого Рогу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Кривого Рогу
Наслідки обстрілу Кривого Рогу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Кривого Рогу

Напередодні росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу. Поранення отримали  17 людей.

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