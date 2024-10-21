Через нічний ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області постраждали четверо людей. Серед них і дитина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Постраждали четверо людей. Поранена 12-річна дівчинка. Її стан, на щастя, задовільний. Лікуватиметься вдома", написав він у телеграмі.

Серед потерпілих є 22-річний чоловік та жінки 36 й 63 років. Всім надали необхідну меддопомогу.

Пошкоджені готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини та 14 автівок.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Кривого Рогу

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Кривого Рогу

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Кривого Рогу

Напередодні росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу. Поранення отримали 17 людей.