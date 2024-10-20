Росіяни знову атакували Харків КАБами, є постраждалі

Російські війська знову атакували Харків керованими авіабомбами.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"У Харкові лунають вибухи. Місто під атакою ворожих КАБів - будьте обережні! Під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням", - написав він у Telegram.
За попередньою інформацією, один приліт в Основʼянському районі міста, біля житлового будинку.
"Ще один удар по Київському району міста, біля одного з супермаркетів - пошкоджено автозаправку, чекаємо на підтвердження", - додав Терехов.
Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих. Серед них - дитина.
- У ніч на 20 жовтня російська армія атакувала Харків гібридною авіабомбою "Грім-Е1".