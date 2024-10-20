Трамп озвучив план дій на випадок нападу Китаю на Тайвань
Трамп озвучив план дій на випадок нападу Китаю на Тайвань
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову атакували Харків КАБами, є постраждалі

Також наразі відомо про дев'ятьох поранених, серед них - дитина.

Росіяни знову атакували Харків КАБами, є постраждалі
Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові (архівне фото)
Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська знову атакували Харків керованими авіабомбами.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові лунають вибухи. Місто під атакою ворожих КАБів - будьте обережні! Під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням", - написав він у Telegram.

За попередньою інформацією, один приліт в Основʼянському районі міста, біля житлового будинку. 

"Ще один удар по Київському району міста, біля одного з супермаркетів - пошкоджено автозаправку, чекаємо на підтвердження", - додав Терехов.

Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих. Серед них - дитина.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies