Росіяни знову атакували Харків КАБами, є постраждалі

Також наразі відомо про дев'ятьох поранених, серед них - дитина.

Російські війська знову атакували Харків керованими авіабомбами.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові лунають вибухи. Місто під атакою ворожих КАБів - будьте обережні! Під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням", - написав він у Telegram.

За попередньою інформацією, один приліт в Основʼянському районі міста, біля житлового будинку.

"Ще один удар по Київському району міста, біля одного з супермаркетів - пошкоджено автозаправку, чекаємо на підтвердження", - додав Терехов.

Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих. Серед них - дитина.