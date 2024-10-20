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Зеленський збирає РНБО щодо корупції у МСЕК і прокурорів з "інвалідністю"

Президент наголосив, що чекає від правоохоронців.

Зеленський збирає РНБО щодо корупції у МСЕК і прокурорів з "інвалідністю"
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський призначив засідання Ради нацбезпеки та оборони щодо корупції в медико-соціальних експертних комісіях і вимагає реакції правоохоронців щодо оформленням фальшивих інвалідностей прокурорами.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

"На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності", - написав Зеленський.

Він наголосив, що чекає від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, "відповідних швидких жорстких рішень".

Що передувало

  • 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував інформацію, що 49 прокурорів Хмельниччини "на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, «дахуючи» корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ". Бутусов зазначив, що майже всі прокурори виявились інвалідами другої групи згідно з рішенням колишнього головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Вони багато років отримували і продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду, яким був син Крупи.
  • Після цього Олійника було звільнено з посади керівника Хмельницької облпрокуратури. є
  • Офіс генпрокурора ініціював службове розслідування

Справа Тетяни Крупи і її родини

  • 5 жовтня очільницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи затримали і повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті виявили 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами і фіктивними діагнозами.
  • У робочому кабінеті Крупи також знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози. ДБР вивчає документи.
  • 7 жовтня суд відправив підозрювану під варту з альтернативою внесення 500 млн гривень застави. Жінка перебуватиме в СІЗО до 3 грудня, якщо запобіжний захід не продовжать.
  • Тим часом фракція "Слуги народу" у Хмельницькій облраді запустила процедуру імперативного мандата. Зазначається, що Крупу виключать із облради.
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