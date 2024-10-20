Зеленський збирає РНБО щодо корупції у МСЕК і прокурорів з "інвалідністю"

Президент наголосив, що чекає від правоохоронців.

Президент Володимир Зеленський призначив засідання Ради нацбезпеки та оборони щодо корупції в медико-соціальних експертних комісіях і вимагає реакції правоохоронців щодо оформленням фальшивих інвалідностей прокурорами.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

"На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності", - написав Зеленський.

Він наголосив, що чекає від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, "відповідних швидких жорстких рішень".

Що передувало

16 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував інформацію, що 49 прокурорів Хмельниччини "на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, «дахуючи» корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ". Бутусов зазначив, що майже всі прокурори виявились інвалідами другої групи згідно з рішенням колишнього головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Вони багато років отримували і продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду, яким був син Крупи.

Після цього Олійника було звільнено з посади керівника Хмельницької облпрокуратури. є

Офіс генпрокурора ініціював службове розслідування.

Справа Тетяни Крупи і її родини