​Керівницю Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу відправили під варту з альтернативою 500 млн грн застави

Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави в сумі 500 млн грн. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні.

Таким чином, Крупа перебуватиме в СІЗО до 3 грудня, якщо запобіжний захід не продовжать.

Що відомо про справу

5 жовтня Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

У робочому кабінеті Крупи знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози. ДБР вивчає ці списки.

Раніше також повідомлялося, що голову Фастівської міжрайонної МСЕК підозрюють у хабарництві за встановлення інвалідності.