Ексміністр Сінгапуру сьогодні розпочне відбувати покарання у знаковій справі про хабарництво

Ексміністр транспорту Сінгапуру С. Ісваран сьогодні розпочне відбувати покарання у справі про хабарництво, ставши першим майже за пів століття колишнім міністром країни, який опинився за гратами, пише Bloomberg.

62-річний Ісваран пішов у відставку з посади міністра транспорту в січні. У вересні він визнав себе винним за обвинуваченням у перешкоджанні правосуддю та за чотирма пунктами обвинувачення за статтею 165 Кримінального кодексу, зокрема щодо отримання цінних речей у мільярдера Онга Бенга Сенга. У соцмережі ексурядовець повідомив, що відсьогодні почне відбувати покарання.

“Я визнаю, що як міністр я вчинив неправильно відповідно до розділу 165. Я визнаю себе повністю відповідальним за свої дії і беззастережно перепрошую всіх сингапурців”, ‒ написав він.

Суддя Вінсент Хунг минулого тижня засудив Ісварана 12 місяців за гратами ‒ це майже вдвічі більше семи місяців, які хотіла прокуратура, та у шість разів більшого терміну, який запросив захист. Колишній політик заявив, що не оскаржуватиме вирок.

Продовження корупційного скандалу

4 жовтня сінгапурські прокурори звинуватили магната нерухомості Онга у причетності до справи Ісварана. 78-річний Онг не одразу визнав себе винним у відповідь на обвинувачення у підбурюванні та перешкоджанні правосуддю, а його представник заявив, що магнат “шукає юридичної консультації щодо звинувачень”.

Ісварану висунули 35 обвинувачень, зокрема в отриманні понад 403 000 сінгапурських доларів (312 000 доларів) на предмети розкоші, включно з квитками на мюзикли та футбольні матчі у Великій Британії. Більшість стосувалися взаємодії Ісварана з Онгом. Спочатку ексміністр заявив, що захищатиме свою невинуватість у суді, але 24 вересня несподівано визнав себе винним за п’ятьма пунктами.

Адвокати Ісварана стверджували в суді, що цінні речі були подарунками від його друга Онга.

Онг, який вніс заставу в розмірі 800 000 сінгапурських доларів (617 000 доларів США), нібито підбурював Ісварана до двох рейсів і ночівлі в готелі Four Seasons у Досі, а також до перешкоджання здійсненню правосуддя. Це відповідає двом із п’яти обвинуваченням, у яких зізнався Ісваран.