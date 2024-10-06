Нідерланди передали Україні перші літаки F-16, - міністр оборони

Також Україна отримає безпілотники на 400 мільйонів євро.

Перші винищувачі F-16 від Нідерландів доставлені до України.

Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс під час візиту до України.

"Вперше я можу офіційно повідомити, що перші голландські винищувачі F-16 доставлені в Україну. Це було вкрай необхідно. У Харкові я бачив пошкодження від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, решта з 24 обіцяних літаків прибудуть в найближчі місяці.

Voor het eerst kan ik officieel meedelen dat de eerste Nederlandse F16’s aan Oekraïne zijn geleverd.



Dat is hoognodig. In mijn bezoek aan Kharkiv zag ik de schade van Russische luchtaanvallen en ging vaak het luchtalarm af.



De rest van de 24 toestellen volgt de komende maanden. pic.twitter.com/nO3Un63sNk — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) October 6, 2024

Також Брекельманс заявив, що Нідерланди і надалі підтримуватимуть Україну, і саме тому він оголошує про план дій щодо безпілотних літальних апаратів.

"На суму 400 мільйонів євро ми надамо передові безпілотники. Для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена у Нідерландах", - повідомив голова оборонного відомства.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із Брекельмансом зміцнення співробітництва в межах авіаційної коаліції, зокрема - щодо навчання екіпажів та постачання озброєння і запчастин для літаків.