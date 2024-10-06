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Нідерланди передали Україні перші літаки F-16, - міністр оборони

Також Україна отримає безпілотники на 400 мільйонів євро.

Нідерланди передали Україні перші літаки F-16, - міністр оборони
F-16
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Перші винищувачі F-16 від Нідерландів доставлені до України.

Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс під час візиту до України.

"Вперше я можу офіційно повідомити, що перші голландські винищувачі F-16 доставлені в Україну. Це було вкрай необхідно. У Харкові я бачив пошкодження від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, решта з 24 обіцяних літаків прибудуть в найближчі місяці.

Також Брекельманс заявив, що Нідерланди і надалі підтримуватимуть Україну, і саме тому він оголошує про план дій щодо безпілотних літальних апаратів. 

"На суму 400 мільйонів євро ми надамо передові безпілотники. Для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена у Нідерландах", - повідомив голова оборонного відомства.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із Брекельмансом зміцнення співробітництва в межах авіаційної коаліції, зокрема - щодо навчання екіпажів та постачання озброєння і запчастин для літаків.

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