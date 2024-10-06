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Ізраїль розпочав нову наземну операцію на півночі Гази

Також ЦАХАЛ підтверджує удари по колишній школі та мечеті в Дейр-ель-Балах.

Ізраїль розпочав нову наземну операцію на півночі Гази
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю заявила про початок нової наземної операції на півночі Смуги Гази в місті Джабалія. Операція ЦАХАЛ спрямована, аби перешкодити спробам ХАМАСу відновити свої позиції в цьому районі.

Про це повідомляє Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю оточила Джабалію вночі після отримання розвідувальних даних про бойовиків і інфраструктуру ХАМАС у цьому районі.

За інформацією ЦАХАЛу, було здійснено авіаудари і артилерійські обстріли, які були спрямовані на десятки об'єктів ХАМАС у Джабалії, включаючи склади зброї, тунелі, осередки бойовиків та інші об'єкти інфраструктури.

"Операція триватиме стільки, скільки буде необхідно, систематично завдаючи ударів і знищуючи інфраструктуру терористів в цьому районі", — зазначили в ЦАХАЛ.

На тлі розширеної операції Армія оборони Ізраїлю також оголосила, що готується евакуювати цивільне населення з усієї півночі Гази, а також збільшити площу гуманітарної зони в південній частині сектора Гази. 

Саме в цю зону, де зараз проживає переважна більшість населення Гази, доставляється більша частина гуманітарної допомоги. Там також розташовані польові госпіталі.

Також ЦАХАЛ підтверджує удари по колишній школі та мечеті в Дейр-ель-Балах.

  • Атака ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня минулого року стала поштовхом до поточної війни в Газі, яка зараз охопила сусідній Ліван, створивши небезпечну регіональну кризу.
  • За даними Guardian, Ізраїль “готує відповідь” на обстріл з боку Ірану на річницю терактів ХАМАС 7 жовтня.
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