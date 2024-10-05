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Жертвами урагану “Хелена” у США стали понад 200 людей

Сотні людей вважаються зниклими безвісти. 

Жертвами урагану “Хелена” у США стали понад 200 людей
Фото: 112.ua

Руйнівний ураган “Хелена” у США спричинив загибель понад 200 людей, повідомляє Голос Америки.

Сотні людей вважаються зниклими безвісти. Пошук тих, хто вижив, і розбір завалів тривають. У рятувальній операції задіяні 22 вертольоти Міністерства оборони США.

Рятувальники та аварійні бригади цілодобово працюють над розчищенням доріг та забезпеченням продовольством.Також у зоні лиха працюють понад 6 тисяч службовців Національної гвардії з 12 штатів.

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Президент Джо Байден, перебуваючи з візитом у постраждалій Південній Кароліні, санкціонував відправку тисячі військовослужбовців для допомоги у ліквідації наслідків. У четвер він також відвідав постраждалі райони Флориди та Джорджії.

Стихія стала причиною масштабних руйнувань: низка доріг виявилася приховано під потоками води, безліч будинків було зруйновано, постраждала місцева інфраструктура. Минулими вихідними, невдовзі після виходу “Хелени” на сушу, без електрики залишалося понад 3,5 мільйона людей.

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