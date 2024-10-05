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Суд Бразилії відмовився розблоковувати соцмережу Х через неправильно сплачені штрафи

Юристи компанії стверджують, що штрафи сплачені правильно, і їхню соцмережу мають розблокувати на бразильській території.

Суд Бразилії відмовився розблоковувати соцмережу Х через неправильно сплачені штрафи
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Бразилії заявив, що юристи, які представляють соціальну медіа-платформу X, сплатили штрафи не у ті банки.

Як пише Reuters, саме тому суд відклав прийняття рішення про те, чи дозволити технологічній фірмі відновити надання послуг у Бразилії.

Проте юристи компанії стверджують, що штрафи сплачені правильно, і їхню соцмережу мають розблокувати на бразильській території.

Перед цим компанія X, що належить мільярдеру Ілону Маску, подала новий запит на відновлення своїх послуг у Бразилії, заявивши, що сплатила всі незаплачені штрафи.

У відповідь на запит суддя Верховного суду Александр де Мораєс попросив перерахувати платіж у "правильний" банк. Він також додав, що коли штрафи будуть сплачені, генеральний прокурор Бразилії висловить свою думку відновлення платформи в країні.

Адвокати компанії X повідомили Верховному суду, що сплатили 28,6 мільйона реалів (5,24 мільйона доларів) штрафу.

Чому соцмережу Х заблокували у Бразилії

  • Ще у 2020 році Верховний суд Бразилії зобовʼязав тоді ще Twitter видалити акаунти прихильників тодішнього президента за поширення фейків. Проте власники заблокованих акаунтів називали це утисками. 
  • Маск звинуватив суддю у цензурі консервативних голосів в інтернеті через те, що Мораес наказав призупинити дію понад 100 облікових записів у соцмережі Х в межах боротьби з дезінформацією, ненавистю і нападами на демократію.
  • На Маска тоді відкрили справу і почав розслідування через відмову блокувати акаунти. 
  • У серпні в Бразилії заблокували соцмережу Х через відмову видалити контент, який суд визнав незаконним та через те, що компанія не надала свого законногопредставника у країні. Також у Бразилії ввели штраф для тих, хто використовує VPN, щоб обійти обмеження.
  • У відповідь на це Маск продовжував надавати доступ до Х через термінали Starlink. Після цього Верховний суд Бразилії стягнув майже $3,3 мільйона з банківських рахунків соцмережі X і Starlink.
  • Згодом суд постановив, що соцмережа X і Starlink зобовʼязані виплатити штраф у понад $920 тисяч за один день роботи у країні після повного блокування. 
  • Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що його країна має служити прикладом для решти світу щодо того, як поводитися з американським мільярдером Ілоном Маском.
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