Суд Бразилії відмовився розблоковувати соцмережу Х через неправильно сплачені штрафи

Юристи компанії стверджують, що штрафи сплачені правильно, і їхню соцмережу мають розблокувати на бразильській території.

Верховний суд Бразилії заявив, що юристи, які представляють соціальну медіа-платформу X, сплатили штрафи не у ті банки.

Як пише Reuters, саме тому суд відклав прийняття рішення про те, чи дозволити технологічній фірмі відновити надання послуг у Бразилії.

Проте юристи компанії стверджують, що штрафи сплачені правильно, і їхню соцмережу мають розблокувати на бразильській території.

Перед цим компанія X, що належить мільярдеру Ілону Маску, подала новий запит на відновлення своїх послуг у Бразилії, заявивши, що сплатила всі незаплачені штрафи.

У відповідь на запит суддя Верховного суду Александр де Мораєс попросив перерахувати платіж у "правильний" банк. Він також додав, що коли штрафи будуть сплачені, генеральний прокурор Бразилії висловить свою думку відновлення платформи в країні.

Адвокати компанії X повідомили Верховному суду, що сплатили 28,6 мільйона реалів (5,24 мільйона доларів) штрафу.

Чому соцмережу Х заблокували у Бразилії