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Експрезиденту Бразилії висунули обвинувачення у справі про незадекларовані діаманти

Під час його перебування на посаді уряд Саудівської Аравії подарував Болсонару та його дружині коштовності на суму 3,2 мільйона доларів.

Експрезиденту Бразилії висунули обвинувачення у справі про незадекларовані діаманти
Жаїр Болсонару
Фото: EPA/UPG

Колишньому президенту Бразилії Жаїру Болсонару висунули звинувачення в розтраті діамантових прикрас, які він отримав із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Під час його перебування на посаді уряд Саудівської Аравії подарував Болсонару та його дружині коштовності на суму 3,2 мільйона доларів, зокрема діамантове намисто, каблучку, розкішні годинники та сережки.

Митники конфіскували деякі коштовності в міжнародному аеропорту Сан-Паулу в 2021 році. Їх знайшли в рюкзаку урядового помічника, який повертався з Ер-Ріяда.

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У Верховному суді наказали провести розслідування, оголосивши, що деякі предмети продали, а продаж не оголосили.

Джерела служби безпеки повідомили Associated Press і Reuters, що федеральна поліція Бразилії висунула Болсонару звинувачення у відмиванні грошей і злочинному співробітництві у зв'язку з коштовностями.

Однак Верховний суд ще не отримав звіт поліції, щоб продовжити розгляд справи.

Флавіо Болсонару, старший син колишнього президента і чинний сенатор, заявив у соціальних мережах, що ця новина є прикладом “безсоромного” переслідування його батька.

Відомо, що, окрім Болсонару, поліція також звинуватила ще 10 людей, зокрема двох адовкатів експрезидента.

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