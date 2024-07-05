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В Індії арештували шість людей через тисняву на релігійному зібранні, де померла 121 людина

Влада дозволила відвідати захід 80 000 осіб, але прийшло утричі більше.

В Індії арештували шість людей через тисняву на релігійному зібранні, де померла 121 людина
Фото: EPA/UPG

Шістьох осіб заарештували у зв'язку з тиснявою на індуїстському релігійному заході на півночі Індії, під час якої загинула 121 людина.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Поліція повідомила, що четверо чоловіків і дві жінки, які перебувають під вартою, є помічниками проповідника Сураджа Пал Сінгха, також відомого як "Бхоле Баба".

Затримані брали участь в організації зібрання в селі Пхулрай Мугал Гархі в районі Хатрас у вівторок. Вони переважно працювали як волонтери і відповідали за організацію людей.

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Влада дозволила відвідати його 80 000 осіб, але прийшло 250 000 тисяч. Коли почалася тиснява, шестеро помічників втекли.

Тіла загиблих, серед яких 112 жінок і семеро дітей, передали їхнім родинам.

Що стосується самого Баби, самозваного гуру ніхто не бачив з моменту виголошення своєї заключної проповіді у вівторок, після якої почалася тиснява. Місцеві ЗМІ повідомляють, що він пішов до свого монастиря неподалік, ворота якого закрили зсередини і який оточений п’ятиметровою стіною. Ворота храму оточили 20 поліцейських.

Адвокат Баби наполягав на тому, що його підзахисний – сам колишній поліцейський – не винен у катастрофі, що він не переховується і що він співпрацюватиме з поліцією.

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