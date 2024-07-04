Перед самітом НАТО у Польщі збереться Рада національної безпеки

На засіданні обговорять політичні теми, що підніматимуться на саміті НАТО.

Польський президент Анджей Дуда скликав на 8 червня засідання Ради національної безпеки.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Я вирішив скликати у понеділок, о 9-й ранку, перед нашим відльотом до Вашингтона, Раду національної безпеки, де буде можливість детально обмінятися думками та ідеями щодо того, що обговорюватиметься на саміті НАТО з політичної сторони”, - зазначив Дуда.

Він додав, що передав віцепрем’єру, міністру національної оборони Польщі Владиславу Косіняку-Камишу рекомендації до нової Стратегії національної безпеки країни.

Хоча попередня стратегія була ухвалена нещодавно, в 2020 році, відтоді безпекова ситуація у східній Європі значно змінилася. Тому президент Польщі сподівається, що незабаром його країна матиме актуалізований документ, який відповідатиме потребам національної безпеки.

На зустрічі президента Польщі з військовим керівництвом йшлося про створення Центру аналізу, підготовки й навчання НАТО-Україна щодо обміну досвідом між військовими Альянсу й України.

Можна сподіватись, що цей центр впродовж найближчих двох років отримає відповідну сертифікацію і розпочне свою роботу.