«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Працівниці міськради Ужгорода повідомили про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі аеропорту
Працівниці міськради Ужгорода повідомили про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі аеропорту
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
«Реал» Олега Сенцова: гіперреалістична панорама окопу
«Реал» Олега Сенцова: гіперреалістична панорама окопу
Росія вдарила авіабомбами по Харкову, серед поранених - 8-річний хлопчик і немовля (оновлення)
Росія вдарила авіабомбами по Харкову, серед поранених - 8-річний хлопчик і немовля (оновлення)
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Київ збільшує розмір бюджетної компенсації за придбані будинками генератори і сонячні станції
Київ збільшує розмір бюджетної компенсації за придбані будинками генератори і сонячні станції
У Харкові знайшли мертвим зниклого журналіста Олександра Лапшина
У Харкові знайшли мертвим зниклого журналіста Олександра Лапшина
Нацпарк, пам’ятка археології й сусідство з кладовищем: що дасть Києву забудова Китаєва
Нацпарк, пам’ятка археології й сусідство з кладовищем: що дасть Києву забудова Китаєва
ГоловнаСвіт

Перед самітом НАТО у Польщі збереться Рада національної безпеки

На засіданні обговорять політичні теми, що підніматимуться на саміті НАТО. 

Перед самітом НАТО у Польщі збереться Рада національної безпеки
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Польський президент Анджей Дуда скликав на 8 червня засідання Ради національної безпеки.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Я вирішив скликати у понеділок, о 9-й ранку, перед нашим відльотом до Вашингтона, Раду національної безпеки, де буде можливість детально обмінятися думками та ідеями щодо того, що обговорюватиметься на саміті НАТО з політичної сторони”, - зазначив Дуда.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він додав, що передав віцепрем’єру, міністру національної оборони Польщі Владиславу Косіняку-Камишу рекомендації до нової Стратегії національної безпеки країни. 

Хоча попередня стратегія була ухвалена нещодавно, в 2020 році, відтоді безпекова ситуація у східній Європі значно змінилася. Тому президент Польщі сподівається, що незабаром його країна матиме актуалізований документ, який відповідатиме потребам національної безпеки.

На зустрічі президента Польщі з військовим керівництвом йшлося про створення Центру аналізу, підготовки й навчання НАТО-Україна щодо обміну досвідом між військовими Альянсу й України. 

Можна сподіватись, що цей центр впродовж найближчих двох років отримає відповідну сертифікацію і розпочне свою роботу.

  • Рішення про створення у польському Бидгощі центру, в якому тренуватимуться та підвищуватимуть кваліфікацію українські військові, ухвалили у лютому цього року у Брюсселі міністри оборони країн НАТО. Центр дозволить залучати військовослужбовців з країн Альянсу для обміну досвідом з уроків, які українські захисники винесли в ході російської війни.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies