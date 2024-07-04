У Франції для охорони порядку під час другого туру виборів мобілізували 30 000 правоохоронців

У Франції до другого туру парламентських виборів мобілізували 30 000 поліцейських та жандармів.
Про це пише Le Figaro.
Тільки у Парижі та його передмістях охоронятимуть спокій 5000 правоохоронців.
Рішення про мобілізацію правоохоронців до виборів прийняв міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.
За його словами, є висока імовірність, що прихильники лівих та правих сил можуть влаштувати у країні безлад.
Вибори у Франції
- У першому турі парламентських виборів Франції перемогла ультраправа партія Ле Пен. На другому місці – блок лівих партій "Новий народний фронт".
- Другий тур виборів призначений на 7 липня. У ньому беруть участь усі кандидати, які в першому турі отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців.
- ПІсля першого туру виборів Марін Ле Пен звинуватила президента Франції Еммануеля Макрона в тому, що він поспішає призначати вищих посадовців для того, щоб захопити владу.
- Крім цього, після першого туру парламентських виборів французькі партії хочуть заблокувати ультраправих. З виборів знялися 190 кандидатів.
- Прем'єр Габріель Атталь заявив, що перемога ультраправих залишить Україну без підтримки. За його словами, Барделла, заявив про намір припинити постачання ракет SCALP, які ЗСУ використовують для ураження російських військових об'єктів.
- 9 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив про розпуск Національних зборів, нижньої палати парламенту. Таку заяву від зробив після оголошення результатів виборів до Європарламенту.