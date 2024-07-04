У Франції для охорони порядку під час другого туру виборів мобілізували 30 000 правоохоронців

Міністр внутрішніх справ побоюється, що «ультраліві» чи «ультраправі» влаштують безлад.

У Франції до другого туру парламентських виборів мобілізували 30 000 поліцейських та жандармів.

Про це пише Le Figaro.

Тільки у Парижі та його передмістях охоронятимуть спокій 5000 правоохоронців.

Рішення про мобілізацію правоохоронців до виборів прийняв міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

За його словами, є висока імовірність, що прихильники лівих та правих сил можуть влаштувати у країні безлад.

Вибори у Франції