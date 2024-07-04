Через ураган на Карибах загинуло щонайменше 10 людей

Через ураган Берил у Карибсьокому басейні загинуло щонайменше 10 осіб, але кількість загиблих може зрости, оскільки відновився зв’язок на залитих водою островах.

Про це повідомляє Reuters.

Через ураган зруйновані будинки, знищені посіви на островах.

Під час негоди у більшій частині столиці Ямайки, Кінгстона, була відключена електроенергія. Прем'єр-міністр Ендрю Холнесс заявив у середу вдень, що майже 500 людей перечекали ураган в притулках. До вечора він сказав, що Ямайка не бачила нічого подібного.

Кілька доріг у внутрішніх районах Ямайки постраждали від повалених дерев і стовпів, а деякі громади в північній частині були знеструмлені. Ямайка оголосила надзвичайний стан на наступні сім днів.

Ураган "Берил" досяг категорії 4 у червні. Швидкість вітру складала понад 200 км/год.

Берил – це перший ураган 2024 року в Атлантичному океані та найраніший шторм в історії, який досяг найвищої категорії за п’ятиступінчастою шкалою Саффіра-Сімпсона.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) прогнозує велику кількість великих ураганів у «надзвичайний» сезон цього року.