Новим начальником Штабу оборони Канади вперше буде призначено жінку

Джені Карігнан приступить до виконання своїх нових обовʼязків 18 липня.

Генерал-лейтенант Джені Карігнан буде призначена начальником Штабу оборони Канади. Вперше з часів заснування цієї посади буде призначено жінку.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіс премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

“Премʼєр-міністр Джастін Трюдо сьогодні оголосив про майбутнє призначення генерал-лейтенанта Джені Карігнан начальником Штабу оборони Канади... Лейтенант-генерал Карігнан стане першою жінкою в історії Канади, яка очолить Збройні сили”, - йдеться у повідомленні.

Вона приступить до виконання своїх нових обовʼязків 18 липня.

Зараз Карігнан обіймає посаду начальника департаменту професійного поводження й культури Міністерства оборони Канади.

Військова карʼєра Карігнан триває більше 35 років, протягом яких вона командувала двома бойовими інженерними полками та другою канадською дивізією, очолюючи більше 10 тис. військовослужбовців та керуючи реагуванням на кризові ситуації під час паводків у Квебеці.

Також Карігнан служила у Сирії, Іраку, Афганістані та Боснії й Герцеговині.

На новій посаді вона здійснюватиме нагляд за чинними операціями Збройних сил Канади як всередині країни, так і за кордоном.