Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Безпілотні катери атакували Новоросійськ, де базується Чорноморський флот РФ
Безпілотні катери атакували Новоросійськ, де базується Чорноморський флот РФ
Працівниці міськради Ужгорода повідомили про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі аеропорту
Працівниці міськради Ужгорода повідомили про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі аеропорту
На Черкащині агентка ФСБ отримала довічне за держзраду
На Черкащині агентка ФСБ отримала довічне за держзраду
Сусід, миротворець, переговорник... Хто нині містер Орбан?
Сусід, миротворець, переговорник... Хто нині містер Орбан?
На заході України викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували 35 людей
На заході України викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували 35 людей
Американські генерали закликали змінити стратегію війни - "інакше Україні не виграти"
Американські генерали закликали змінити стратегію війни - "інакше Україні не виграти"
ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території
ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території
Російський військовий, який підпалив ракетоносій РФ "Серпухов": Після початку вторгнення намагався звільнитися з армії
Російський військовий, який підпалив ракетоносій РФ "Серпухов": Після початку вторгнення намагався звільнитися з армії
ГоловнаСвіт

Новим начальником Штабу оборони Канади вперше буде призначено жінку

Джені Карігнан приступить до виконання своїх нових обовʼязків 18 липня.

Генерал-лейтенант Джені Карігнан буде призначена начальником Штабу оборони Канади. Вперше з часів заснування цієї посади буде призначено жінку.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіс премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

“Премʼєр-міністр Джастін Трюдо сьогодні оголосив про майбутнє призначення генерал-лейтенанта Джені Карігнан начальником Штабу оборони Канади... Лейтенант-генерал Карігнан стане першою жінкою в історії Канади, яка очолить Збройні сили”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Вона приступить до виконання своїх нових обовʼязків 18 липня.

Зараз Карігнан обіймає посаду начальника департаменту професійного поводження й культури Міністерства оборони Канади. 

Військова карʼєра Карігнан триває більше 35 років, протягом яких вона командувала двома бойовими інженерними полками та другою канадською дивізією, очолюючи більше 10 тис. військовослужбовців та керуючи реагуванням на кризові ситуації під час паводків у Квебеці.

Також Карігнан служила у Сирії, Іраку, Афганістані та Боснії й Герцеговині.

На новій посаді вона здійснюватиме нагляд за чинними операціями Збройних сил Канади як всередині країни, так і за кордоном.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies