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Бюджетний комітет Німеччини схвалив оборонні закупівлі на суму понад 6 млрд євро, - ЗМІ

Йдеться, зокрема, про 105 танків та 4 системи Patriot.

Бюджетний комітет Німеччини схвалив оборонні закупівлі на суму понад 6 млрд євро, - ЗМІ
Солдати армії Бундесверу відпрацьовують переправу через річку Ельба на танку Leopard 2, БМП Marder, БТР Fuchs
Фото: EPA/UPG

Бюджетний комітет Німеччини схвалив закупівлю танків, боєприпасів і систем ППО на суму понад 6 млрд євро. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. 

Німеччина планує закупити 105 танків Leopard 2 A8 на суму 2,93 млрд євро, а також до 200 тис. снарядів артилерійських боєприпасів на суму до 1,3 млрд євро.

Крім того, за даними джерел, будуть закуплені 4 системи ППО Patriot на загальну суму 1,35 млрд євро.

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Згідно з проєктом бюджету, з яким ознайомився Reuters, деякі танки Leopard оснастять німецьку бойову бригаду в Литві. Вона створюється в рамках дій НАТО зі стримування Росії. Інша техніка посилить сили з 300 танків у Німеччині.

Німецькі військові розраховують отримати найдосконалішу версію танків між 2027 і 2030 роками.

Після зустрічі з бюджетним комітетом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що за перше півріччя затверджено проекти загальною вартістю майже 27 млрд євро.

“Це довгострокові, важливі та терміново необхідні інвестиції в наші війська і, таким чином, у нашу безпеку”, - сказав Пісторіус.

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