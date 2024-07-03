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Біля Португалії перекинулося рибальське судно, троє людей загинули

Ще трьох людей шукають водолази.

Біля Португалії перекинулося рибальське судно, троє людей загинули
Фото: portugalresident.com

Біля Португалії перекинулося рибальське судно, троє людей загинули і ще троє вважаються зниклими, пише Reuters.

Під час аварії на борту перебувало 17 членів екіпажу. Інцидент стався біля центрального узбережжя Атлантичного океану.

“Наразі 11 людей врятували, а трьох знайшли мертвими”, ‒ йдеться у заяві влади.

Тривають пошукові роботи трьох зниклих безвісти.

Капітан порту Педро Серванес Коста розповів, що більшість членів екіпажу були португальцями. Серед врятованих є два громадяни Індонезії.

Ауреліо Феррейра, мер муніципалітету Марінья-Гранді, сказав, що рибальський човен був приблизно за два кілометри від узбережжя, і для пошуку зниклих людей будуть направлені водолази.

Президент Португалії Марсело Ребелу ді Соуза висловив співчуття через трагедію.

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