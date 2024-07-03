Путін прилетів у Казахстан на саміт ШОС, де зустрінеться з Сі та Ердоганом

На заході також мають бути лідери Монголії, Азербайджану, Пакистану та Ірану

Президент Росії Володимир Путін прилетів до Казахстану на засідання Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Про це повідомляє пресслужба уряду Казахстану.

Очікується, що Путінн зустрінеться з лідерами Китаю та Туреччини Сі Цзіньпіном і Реджепом Тайїпом Ердоганом.

На заході також мають бути лідери Монголії, Азербайджану, Пакистану, віцепрезидент Ірану.

Повідомлялося, що участь у засідання може взяти і генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерріш.

ШОС – міжурядова організація, яку утворили Китай і РФ 2001 року в місті Шанхай. До організації входять дев'ять країн-членів – Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.