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Путін прилетів у Казахстан на саміт ШОС, де зустрінеться з Сі та Ердоганом

На заході також мають бути лідери Монголії, Азербайджану, Пакистану та Ірану

Путін прилетів у Казахстан на саміт ШОС, де зустрінеться з Сі та Ердоганом
Путін прилетів у Казахстан
Фото: Informburo.kz

Президент Росії Володимир Путін прилетів до Казахстану на засідання Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Про це повідомляє пресслужба уряду Казахстану.

Очікується, що Путінн зустрінеться з лідерами Китаю та Туреччини Сі Цзіньпіном і Реджепом Тайїпом Ердоганом.

На заході також мають бути лідери Монголії, Азербайджану, Пакистану, віцепрезидент Ірану. 

Повідомлялося, що участь у засідання може взяти і генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерріш.

ШОС – міжурядова організація, яку утворили Китай і РФ 2001 року в місті Шанхай. До організації входять дев'ять країн-членів – Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

  • Напередодні лідер Китаю Сі Цзиньпін відбув із державним візитом до Казахстану, де також візьме участь у 24-му засіданні Ради глав країн-членів ШОС та знову зустрінеться з Путіним. Після Казахстану Сі вирушить із дводенним держвізитом до сусіднього Таджикистану і 6 червня завершить поїздку до Центральної Азії. Це другий закордонний візит китайського лідера цього року. У травні Сі здійснив європейське турне, впродовж тижня відвідавши Францію, Сербію та Угорщину.
  • Торік очільник Китаю здійснив чотири поїздки за межі країни до Росії, Південної Африки, Сполучених Штатів і В’єтнаму.
  • У травні Сі Цзиньпін і Путін підписали у Пекіні спільну заяву про “нову еру” партнерства між країнами. У заяві йшлося про протистояння США у безпековій сфері та спільну позицію Москви та Пекіна у всіх питаннях ‒ від Тайваню та України до Північної Кореї і співпраці у сфері мирних ядерних технологій та фінансів.
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