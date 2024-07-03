Путін прилетів у Казахстан на саміт ШОС, де зустрінеться з Сі та Ердоганом

Президент Росії Володимир Путін прилетів до Казахстану на засідання Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС).
Про це повідомляє пресслужба уряду Казахстану.
Очікується, що Путінн зустрінеться з лідерами Китаю та Туреччини Сі Цзіньпіном і Реджепом Тайїпом Ердоганом.
На заході також мають бути лідери Монголії, Азербайджану, Пакистану, віцепрезидент Ірану.
Повідомлялося, що участь у засідання може взяти і генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерріш.
ШОС – міжурядова організація, яку утворили Китай і РФ 2001 року в місті Шанхай. До організації входять дев'ять країн-членів – Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.
- Напередодні лідер Китаю Сі Цзиньпін відбув із державним візитом до Казахстану, де також візьме участь у 24-му засіданні Ради глав країн-членів ШОС та знову зустрінеться з Путіним. Після Казахстану Сі вирушить із дводенним держвізитом до сусіднього Таджикистану і 6 червня завершить поїздку до Центральної Азії. Це другий закордонний візит китайського лідера цього року. У травні Сі здійснив європейське турне, впродовж тижня відвідавши Францію, Сербію та Угорщину.
- Торік очільник Китаю здійснив чотири поїздки за межі країни до Росії, Південної Африки, Сполучених Штатів і В’єтнаму.
- У травні Сі Цзиньпін і Путін підписали у Пекіні спільну заяву про “нову еру” партнерства між країнами. У заяві йшлося про протистояння США у безпековій сфері та спільну позицію Москви та Пекіна у всіх питаннях ‒ від Тайваню та України до Північної Кореї і співпраці у сфері мирних ядерних технологій та фінансів.