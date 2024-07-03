Уряд Вельсу анонсував "першу у світі" заборону на брехню в політиці

Лейбористи обіцяють ухвалити відповідний закон до наступних виборів у 2026 році.

За брехню - позбавлення посади або усунення від участі у виборах: уряд Вельсу заявив, що першим у світі запровадить законодавчу заборону політикам брехати.

Як повідомляє The Guardian, цей крок лейбористи, що є керівною партією у частині Сполученого Королівства, називають історичним та вважають єдиним засобом боротьби з "екзистенційною загрозою", яку становить брехня для демократії.

Генеральний радник уряду Мік Антонів стверджує, що закон потребує ретельного опрацювання, щоб розробити ефективний механізм викриття брехні у незалежному судовому процесі. Проте уряд має намір ухвалити його перед наступними виборами, які у Вельсі призначені на 2026 рік. Кандидати, які брехатимуть своїм виборцям, будуть позбавлені права балотуватися.

Безпосередньою причиною для запровадження "інноваційного законодавства" називають твіт лідера консерваторів Вельсу Ендрю Девіса. Той у соцмережі звинуватив лейбористів у намірі виплачувати нелегальним мігрантам по 1600 фунтів стерлінгів, що в керівній партії назвали "безсоромною брехнею".