Bloomberg: РФ двічі відправляла ударні підводні човни в бік Ірландського моря

Такі дії Кремля можуть бути спробою виявити потенційні слабкі місця в обороні Британії, або ж спробою залякати британців у відповдь на підтримку України.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські ударні підводні човни двічі проводили операції в районі Ірландського моря.

Про це пише Bloomberg з посиланням на три джерела, обізнані з ситуацією.

За інформацією видання, цей безпрецедентний крок Кремля змусив військових Великої Британії вжити заходів щодо захисту британських та ірландських вод.

Вперше розгортання російського підводного човна класу «Kilo» поблизу Ірландського моря відбулося близько 18 місяців тому, другий випадок зафіксували нещодавно. За інформацією джерел видання, масштаби цих переміщень підводних човнів РФ виходили за межі того, що британці бачили раніше.

Як повідомили два співрозмовники агенства, офіційні особи США знали про переміщення російських субмарин. У Міністерствах оборони Великобританії та Ірландії заявили не коментують операції збройних сил інших країн.

Високопоставлений чиновник адміністрації президента США Джо Байдена заявив, що США відстежують діяльність російського флоту.

Міноборони РФ відмовилося коментувати ситуацію.

Про появу російських підводних човнів поруч із Великою Британією та західною Ірландією під час війни в Україні вже повідомлялося, але, як зазначає Bloomberg, тоді не було відомо, що вони прямували до Ірландського моря.

У 2023 році ірландські ЗМІ повідомили, що британський гелікоптер і військовий корабель переслідували російський підводний човен за межами гавані Корка на південному заході Ірландії, оскільки в ірландських військових не було можливостей протистояти підводним загрозам.

Підводний човен класу "Kilo" — дизель-електричний ударний підводний човен, здатний запускати крилаті ракети "Калібр", а також торпеди та морські міни.

На думку джерел видання, розгортання Росією підводних човнів навколо Британії та Ірландії може бути спробою виявити потенційні слабкі місця в обороні або спробою залякати британців у відповідь на підтримку України.

Також, за словами одного із співрозмовників, російський підводний човен не зміг би пройти Ірландське море, не порушивши норми міжнародного права. Крім того, підводному човну було б складно пройти під водою в Ірландському морі через різну глибину.